Frankie傳與Christy避走泰國　經理人一張相闢謠兼交代最新動向

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）最近因為與圈外女友Christy的事件而引起軒然大波，他除了被指出軌外，Christy的黑歷史更愈爆愈多。爆料人貼出多張Christy與Frankie的對話截圖，女方自稱慣性做第三者等，甚至以一腳踏幾船為傲，令Frankie純品的好男仔人設崩壞。

Christy被爆海量黑歷史，又自稱慣性做第三者，令Frankie的形象都因而插水。（網上圖片）

Frankie在是非爆出後，一直冇公開露面。（IG@frankie729）

Frankie上周貼出限時動態否認出軌，但Fans對其聲明表示唔收貨，指他似乎力保女友，令人失望。（IG@frankie729）

事發至今已經10日，Frankie除了貼出一個限時動態澄清沒有出軌及多謝粉絲皮寶寶支持外，就完全神隱，只有經理人花姐、隊友姜濤、呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK）先後在活動上回應。

AK都是今次事件其中一位受影響人士，日前在活動上都有回應，他指所有嘢都是Christy單方面講，又澄清冇同沈殷怡拍拖。（資料圖片）

有報道指這些新聞爆出時，Frankie與Christy正蜜遊泰國，最終見到是非發酵，取消了6月20日回港的機票，繼續留在泰國避世。一個月前，Frankie出席劇集《麻甩媽咪》開鏡儀式，今次更是他首度擔正男主角，與出爐影后余香凝飾演夫妻。有報道指他戲份被Cut，向劇組請假避風頭。

Frankie上月尾為劇集《麻甩媽咪》開鏡拜神，劇中飾演其母的陳秀珠還讚他好乖仔。（資料圖片/陳順禎攝）

Frankie今次擔正，更與影后余香凝做夫妻，不過近最有傳他戲份被Cut，與Christy繼續留在泰國避世。（資料圖片/陳順禎攝）

不過，經理人Yu今日清晨就疑似透過IG闢謠，Yu貼出一張攝於凌晨3點幾的劇組相，見到有家居景和攝影器材，她說：「又收工 第五個大夜班 開始唔捨得呢個景 好劇組可遇不可求 感恩 努力」還標註了Frankie，並附上加油emoji。經理人貼這張相似乎要為「避走泰國」傳聞闢謠，想藉此表示Frankie仍默默努力開工中，未有因連日來的是非而停工。

經理人Yu貼出凌晨的劇組開工相，還標註了Frankie，似乎想藉此表示Frankie仍默默開工中，未有因連日來的是非而停工及避走。（IG@yuhwy09）