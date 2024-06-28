Frankie傳與Christy避走泰國 經理人一張相闢謠兼交代最新動向
撰文：金秀玲
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MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）最近因為與圈外女友Christy的事件而引起軒然大波，他除了被指出軌外，Christy的黑歷史更愈爆愈多。爆料人貼出多張Christy與Frankie的對話截圖，女方自稱慣性做第三者等，甚至以一腳踏幾船為傲，令Frankie純品的好男仔人設崩壞。
事發至今已經10日，Frankie除了貼出一個限時動態澄清沒有出軌及多謝粉絲皮寶寶支持外，就完全神隱，只有經理人花姐、隊友姜濤、呂爵安（Edan）和江𤒹生（AK）先後在活動上回應。
有報道指這些新聞爆出時，Frankie與Christy正蜜遊泰國，最終見到是非發酵，取消了6月20日回港的機票，繼續留在泰國避世。一個月前，Frankie出席劇集《麻甩媽咪》開鏡儀式，今次更是他首度擔正男主角，與出爐影后余香凝飾演夫妻。有報道指他戲份被Cut，向劇組請假避風頭。
不過，經理人Yu今日清晨就疑似透過IG闢謠，Yu貼出一張攝於凌晨3點幾的劇組相，見到有家居景和攝影器材，她說：「又收工 第五個大夜班 開始唔捨得呢個景 好劇組可遇不可求 感恩 努力」還標註了Frankie，並附上加油emoji。經理人貼這張相似乎要為「避走泰國」傳聞闢謠，想藉此表示Frankie仍默默努力開工中，未有因連日來的是非而停工。