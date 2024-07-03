34歲香港歌手自揭情史「婚前拍過十次拖」曾遇恐怖情人以死相逼

第二次赴台宣傳，香港歌手AP潘宇謙發行新專輯《微光》，才34歲的他已是3歲雙胞胎小孩的爸爸，他透露在結婚前交過10個女友，還曾遇過恐怖情人，一度以死相逼，最後還是對方劈腿才得已分手。



潘宇謙新專輯《微光》和紀佳松、崔惟楷等人合作，3人同為奶爸，除了聊音樂也大談爸爸經，他透露雙胞胎的小兒子，平常他不在家時都睡得很好，但如果他回到香港家，大概三、四點就會呼喚他，新歌〈不明白〉就是以此為靈感所以寫下歌詞「還沒天亮 就已經醒過來」。潘宇謙透露自己的一對雙胞胎兒子是試管嬰兒，本來醫生說是龍鳳胎，結果居然是兩個男生，因為太太還是想要女兒，預計再過個2、3年將再拚一次。

34歲的AP潘宇謙已是3歲雙胞胎小孩的爸爸。（IG@anson.poon）

潘宇謙坦言在婚前交往過10個女友。（IG@anson.poon）

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提到自己的戀愛史，潘宇謙坦言在婚前交往過10個女友，其中還有遇到恐怖情人，兩人分手後還打電話來情緒勒索，最後還是對方劈腿才得已分手。在遇到太太時，兩人起了衝突他嘗試修正自己的想法：

從來沒有人讓我這樣做過，她是唯一可以改變我的人。

潘宇謙曾遇恐怖情人。（認可音樂提供）

潘宇謙婚前交過十個女友。（認可音樂提供）

提到新歌MV與程予希合作，潘宇謙說自己有提前和老婆報備：

她沒特別說什麼，但感覺只能到牽手抱抱。她不只是一個愛人，也是我最好的朋友，我們一起經歷過很多東西。

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