出爐歌后算唔算紅？網民問代表作係邊首　留言一面倒讚呢首超好聽

金曲35完美落幕，最佳華語女歌手的獎項由孫盛希拿下。對此，有網友發文詢問，表示孫盛希是很有實力的歌手，但感覺知名度不高，而他也認為孫盛希比較缺少現象級的歌曲或代表作，像是〈如果可以〉、〈想見你想見你想見你〉等，即使沒在關注台灣音樂也多少聽過的歌。不過，他也希望這次得獎後能有更多人可以認識這位實力派歌手。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。



原PO在Dcard上以「孫盛希算紅嗎」為題發文，談到自己認為孫盛希是很有實力的歌手，但感覺認識她的人好像不多，明明歌都超好聽的，身為韓國華僑，講話時特別又迷人口音更是加分。此外，他也提到孫盛希不只唱歌好聽，外貌也很漂亮，並在2012年參加第二屆華人星光大道獲得了第六名。

金曲35完美落幕，最佳華語女歌手的獎項由孫盛希拿下。（FB@孫盛希）

網民希望孫盛希這次得獎後能有更多人認識到這位實力派歌手。（FB@孫盛希）

孫盛希認為孫盛希比較缺少現象級的歌曲或代表作。（FB@孫盛希）

網民：「感覺孫盛希就是金曲獎愛的歌手，特別有磁性的音色，會自己創作像是蔡健雅、莫文蔚到艾怡良」（FB@孫盛希）

【圖輯】點圖放大看更多孫盛希靚相👇👇👇

+ 21

原PO接著列出孫盛希歷代的作品與專輯，其中《希遊記》和《出沒地帶 Where is SHI ?》 分別拿下第30屆金曲獎最佳國語專輯獎、第32屆金曲獎最佳演唱錄音專輯獎。而他後來發現，孫盛希好像比較缺少現象級的歌曲或代表作，像是〈如果可以〉、〈想見你想見你想見你〉等，即使沒在關注台灣音樂也多少聽過的歌。他也表示，因為歌曲較難唱，自己和朋友去KTV沒有半個人敢點孫盛希的歌。不過，他也希望這次得獎後能有更多人認識到這位實力派歌手。

貼文一出，底下網友紛紛留言〈是他不配〉這首歌最紅：

「是他不配超好聽」

「我是從這首認識她的，欣賞她聲音上的辨識度+高音爆發力」

「是他不配每次都讓我跟著唱，但真的每首都唱不了，真的太難唱啦」

「對！我當時也是這首歌單曲循環！」。



也有網友分析得獎原因：

「她大紅的歌比較少放在她專輯裡面，不過作品的產值跟品質都很高~~」

「感覺孫盛希就是金曲獎愛的歌手，特別有磁性的音色，會自己創作像是蔡健雅、莫文蔚到艾怡良」

「她的歌聲真的很讚，而且不會膩」

「她的聲音滿有辨識度的」。



延伸閱讀：

《淚之女王》金秀賢本週五來台！ 「接機地點+時間」全曝光

【本文獲「TVBS」授權轉載。】