千禧男神曾因一事遭大陸網民抵制　事隔6年再戰人氣陸綜反響各異

余文樂近日在陸綜露臉，引發熱烈討論。



他2017年與女星王棠云結婚，婚後定居台灣，事業重新從演藝圈轉向時尚圈，去年底（2023）一度清空IG舊貼文，表示要「重新開始」，如今更重返大小螢幕。

余文樂近日在陸綜《極限挑戰》露面（微博@東方衛視極限挑戰）

余文樂近日在陸綜《極限挑戰》露面（微博@東方衛視極限挑戰）

【圖輯】點圖放大看更多余文樂綜藝最新照片👇👇👇

+ 3

余文樂到大陸河南參加陸綜《極限挑戰》第10季錄影，節目近日正式播出。他與黃景瑜、黃曉明、岳雲鵬等人一起玩闖關遊戲，且大展分析口才，成為節目一大亮點。

余文樂上一次參與陸綜錄製是2018年的《二十四小時》第3季（《二十四小時》第3季截圖）

余文樂上一次參與陸綜錄製是2018年的《二十四小時》第3季（《二十四小時》第3季截圖）

現年42歲的余文樂擁有眾多電影代表作，包括《志明與春嬌》、《一念無明》，也曾接陸綜、拍陸劇，不過自2018年《二十四小時》第3季後，大約6年沒有在陸綜露臉。

【相關圖輯】余文樂同家人過年後就急飛東京只為一件事 42歲近照曝光依然靚仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）

余文樂（IG@lok666）

+ 21

而余文樂曾被大陸網友抵制批評，2022年發文悼念已故日本首相安倍晉三，觸動大陸網友敏感神經，雖然刪文但遭到譴責，2023年坦言有恐慌症，自2017年開始就時常發作，但其實沒有離開演藝工作，還是有電影作品公開，如今重返陸綜，部分網友留言：

「差點沒認出來，多年不見老了很多」

「克服社恐症了？」。



另外粉絲則留言支持：

「小黑子真多不要理會，樂哥加油」



大陸網民驚訝余文樂暌違6年再上陸綜（微博@油醬醬真的妙）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】