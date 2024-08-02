莊韻澄老公稱公開CCTV只想她檢視問題　哭求原諒：佢睇唔到我嘅好

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）近日與經理人老公呂成忠鬧離婚，上周女方突然釋出律師聲明，指二人早於去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。

莊韻澄上周突然釋出律師聲明，指與經理人老公早於去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。（IG@xeniachong）

莊韻澄的離婚聲明。（IG@xeniachong）

事發後，二人透過傳媒互數對方不是，先是男方在邵子風與大佬B主持的網台節目《娛樂油麻地》上，公開家中CCTV片段，指控莊韻澄有產後抑鬱、曾抱仔危站露台、用符水幫兒子抹眼、餵飲符水等等；他又否認食軟飯，指自己工作性質是在家工作，而且每日要車滈滈返學放學和忙於家事。去到訪問尾聲，呂成忠哭訴很想見兒子，指太太寧願將兒子交畀社署都唔畀自己。然而在訪問後，男方卻在社交平台表示好愛太太，向老婆道歉等等。

日前，呂成忠接受邵子風與大佬B的網台節目《娛樂油麻地》訪問，並公開家中CCTV片段，指莊韻澄有產後抑鬱，餵BB飲符水等。（YouTube@BREN LUI大佬B）

呂成忠受訪翌日，莊韻澄以千字文發表回應，連日來亦接受多間傳媒訪問，包括《香港01》。她否認有產後抑鬱和自殺傾向，斥男方不事生產、叫X（嫖妓）、是老千、城府極深將片段剪頭剪尾等，承認自己的確在無計可施下要BB飲符水，她覺得大家可以說她迷信，但就絕對不是不愛錫BB。莊韻澄指不介意被公審，已有心理準備要承受輿論壓力，即使大家當食花生或笑柄也好，她也必須站出來用事實回應，她發文說：「我回應主要係因為我想老千無所遁形！過往因為我嘅過去情史、我嘅身份，令我有所顧忌，遇人不淑嫁錯人做錯事，這些都沒關係！是我自己選擇我必需承受面對同解決，最重要的是：要有重新開始的勇氣！」

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莊韻澄昨日（1日）發文說：「我回應主要係因為我想老千無所遁形！過往因為我嘅過去情史、我嘅身份，令我有所顧忌，遇人不淑嫁錯人做錯事，這些都沒關係！是我自己選擇我必需承受面對同解決最重要的是：要有重新開始的勇氣！」（IG@xeniachong）

她指自己原本傾向閉門解決，只不過自己已被公開聲討，就會繼續陳述事實及面對現實，並非想與任何人繼續罵戰。為了令讀者更睇到事實全貌，記者試圖邀約呂成忠做訪問，不過他表示自己將第二度現身《娛樂油麻地》節目詳盡回應事件，暫時未有說話想補充。

昨晚（1日）節目播出，最令人出奇的是呂成忠在節目中哽咽表示自己想與太太復合，女方早前表示，若想復合請先去找一份要交稅和強積金的正職，他二話不說謂：「如果即刻復合，我就即刻做。如果佢嘅要求係咁簡單，我會即刻做。你要我放棄而家嘅工作我咪放棄，做你要我做嘅嘢。」表示可做後期製作、剪片等老本行。他多次哽咽發表愛的宣言，如：「其實我哋係可以好幸福！」、「小朋友同家庭係我一生。」等等。

呂成忠二度接受《娛樂油麻地》訪問，並澄清至少五點莊韻澄對他的指控。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）

呂成忠懇求莊韻澄復合，表示若女方答允復合的條件是他去搵正職，他會立即去。（IG@xeniachong）

不過，由於他口講愛老婆，但又在節目中公開家中CCTV去指控女方，無論誰是誰非，對莊韻澄形象一定有所傷害，與他所講「請不要傷害滈滈媽咪」自相矛盾，他坦承有衝突，卻稱：「好多嘢我提過你曾經做過呢樣嘢，你就會當成威脅，我只係想你冷靜啲，點解溝通唔到。我對太太百分百真誠，對小朋友都係，我願意為佢做任何嘢，我有諗過唔駁嘴，唔回應，咪由得人話我係渣男、賤男，但係我唔想個仔覺得有個咁嘅爹哋。所以我都係Prove我做緊啲乜嘢，為咗頭家自己好努力。」他相信兒子都想見到父母拖著他一齊行，去海洋公園玩。

呂成忠說：「我對太太百分百真誠，對小朋友都係，我願意為佢做任何嘢。」指自己為頭家好努力，希望莊韻澄睇到自己付出。（IG@xeniachong）

呂成忠為公開CCTV致歉，解釋此舉只是想讓莊韻澄檢視一些問題，「我想你睇睇，我又想證明你老公唔係大食懶，唔係冇做嘢，我付出好多好多，唔知你睇到有幾多。」他否認自己好食懶非，純粹是每晚哄完BB入睡後才有時間工作，清晨才可睡覺，幾個鐘後又要煮飯，「但係我唔覺得攰，我就係想為屋企做呢啲嘢。」對於見到老婆抱著兒子危站露台都不阻止，反而選擇偷拍，很多網民認為說不過去，呂就解釋：「因為唔止一次發生，自己每次都係喺側邊等，有時會等足四個鐘，我試過攬住佢，但佢會大叫『非禮』、『唔好掂我』，佢會伸BB出去，佢有情緒，我盡量想佢冷靜。」

對於見到老婆抱著兒子危站露台都不阻止，反而選擇偷拍，呂成忠解釋：「因為唔止一次發生，自己每次都係喺側邊等，有時會等足四個鐘，我試過攬住佢，但佢會大叫『非禮』、『唔好掂我』，佢會伸BB出去，佢有情緒，我盡量想佢冷靜。」（IG@xeniachong）

他覺得莊韻澄難以溝通，當自己試圖解釋都要經過包裝，並婉轉表達，但女方總是覺得他駁嘴，他之前選擇忍口，不過怕不澄清就被兒子誤會自己為人才攤開肚皮。呂又向莊韻澄說：「你情緒到、憤怒，但係我想你好好檢視自己，你可以睇FaceTime我點同BB相處，你係旁觀者又做過啲咩？」在與太太溝通期間，呂多次Cap圖留底，令莊韻澄及外間有人覺得他有計謀，大佬B問是否因覺得長期雞同鴨講才Cap圖，呂成忠承認，又指莊經常忘記自己說過的話，但他一解釋得多又被說成駁嘴，所以自己才叫她睇Cap圖。邵子風此時插嘴指，從過往與莊韻澄的工作經驗中，確是感受到對方不太醒目，記性差。

呂成忠為公開CCTV致歉，他說是希望莊韻澄檢視自己和問題所在，承認有時太喜歡說教，溝通得不好。（IG@xeniachong）

女方在千字文回應中講到：「即使我孤身一人要面對你發動嘅一切事情，我仍然會坦然面對！」呂成忠否認發動，哽咽表示自己一樣孤獨地承受着大家的責罵，但仍想證明畀老婆睇，自己不是一個太差、太廢的人，「佢嬲我，睇唔到我嘅好。其實佢好孤獨，我想大眾幫我一樣嘢，可能我唔識表達，我想傳達我嘅愛畀佢，一齊唔好再鬧佢，想畀佢知道你老公係點，未來會點，老公不停為你成長，配合你，為咗頭家，我想你睇到依樣嘢。」

呂成忠希望大眾幫他傳遞自己對太太的愛，想對方見到自己會不停為家庭成長。（IG@xeniachong）

呂成忠亦透過訪問回應幾點莊韻澄對自己的指控，第一點，莊曾指他要求男方搬離大埔寓所及交還Tesla車，但男方以兒子做擋箭牌，拒降低生活質素及交還，卻連車費、隧道錢等都不願支付，呂說未與莊韻澄交往時已有揸車，至於部Tesla他一直當作是屋企車，因為平時只用來接載小朋友、莊韻澄和家人，又透露莊韻澄曾表示為了兒子，願承擔交通費，一直以來都冇投訴。

被指冇畀車錢隧道費及不肯交還Tesla，呂成忠說一直當Tesla是屋企車，因為平時只用來接載小朋友、莊韻澄和家人，又透露莊韻澄曾表示為了兒子，願承擔交通費，長久以來冇投訴。（IG@xeniachong）

第二點，莊韻澄說想另覓居所，但男方堅持睇大埔樓，睇啱一個$27,000租金的單位後要女方簽約，莊強調：「從分居開始，我真係一蚊都唔會再使喺佢身上！」又怕簽完約男方無力交租時自己要「上身」，最終因女方不肯就範令簽約告吹。呂成忠指該單位只是$21,000至$23,000，經紀叫兩夫妻一齊簽，他反而說：「我唔使太太錢，我自己簽啦，業主都想租畀我。」而最終簽唔成，他解釋因為滈滈生病了，要帶他睇醫生，後來再找一個價錢較相宜的租盤，又指明明曾向莊展示與經紀的訊息，但如今莊韻澄口中的卻是另一版本。

呂成忠否認莊韻澄指他逼她簽租約之說，稱自己曾向經紀說：「唔使啦，我唔使太太錢，我自己簽啦，業主都想租畀我。」（IG@xeniachong）

第三點，莊韻澄車Cam片被「剪片大師」剪接過，永遠冇起點和終點，只得公路片，質疑有人毀屍滅跡，又提到男方曾「叫X」，男方以「冇佢咁好氣」的態度回應：「你唱衰我做咩啫？我做咩要睇個車cam啫？」指莊韻澄過往也曾在自己面前說他「叫X」，但是是很精靈的整蠱語氣。他稱沒對車Cam片做過手腳，亦不會刻意檢查，片段不全有可能是零件鬆脫所致。邵子風問出關鍵問題：「你有冇叫X呀？」呂答：「冇。」被問那為何女方會有此說法，呂則笑笑口謂：「佢想整花我，唱我囉。」

面對莊韻澄的「叫X」指控，呂成忠反白眼否認：「你唱衰我做咩啫？我做咩要睇個車cam啫？」覺得太太整蠱自己。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）

對於莊韻澄指分居期間去旅行都是為了兒子著想，呂不太同意是復合旅行，表示：「我覺得大家冇分開過，嗌下交啫，我希望溝通完會冇事。」而第四點，太太指呂成忠帶兒子去台灣，莊韻澄與母親知道因為呂以父親身份帶兒子出境是合法的，故不能報警，無計可施下只好佯裝配合，兩母女輪流道歉求呂成忠帶BB回港。他說去到台灣後，雙方以訊息溝通反而更平心靜氣，回港幾個月都過得很開心、關係好好，又說：「帶走佢，唔報行蹤佢都吹我唔脹㗎，我同佢就係想溝通呀嘛。」當主持人指出，莊兩母女可能只是為了要見BB才作勢配合，呂聞言說：「咁樣好唔開心，我以為真係解決到屋企嘅嘢，因為之後幾個月都好開心，無時無刻都傾偈。」又透露為了讓莊韻澄安心，兒子的護照目前都由莊保管。

對於莊韻澄指分居期間去旅行都是為了兒子著想，呂不太同意是復合旅行，表示：「我覺得大家冇分開過，嗌下交啫。我希望溝通完會冇事。」（IG@xeniachong）

不過第五點就有「羅生門」，上周二人爭接兒子放學，爭持不下間驚動警方，警方認為要交由社署看管，男方曾在上次上節目時，說自己因不想兒子在社署生活蒙上陰影，決定妥協，提出讓兒子跟媽媽；不過女方的說法卻是警方判斷後，決定把兒子交還媽媽，雙方說法有出入。男方重申：「最後係我喺現場，畀警司畀返個仔你。」反指女方省略與警司對話內容，「警司講得好明確，話Xenia唔妥協，好明確交畀社署㗎喇。」之後他開始抽泣，說自己還叫社工帶埋他為兒子準備的飯盒返社署，見到警司打電話，他於心不忍就說：「唉，算啦，你畀媽咪啦……我個仔好好記性，佢起身會記得曾經發生過乜嘢，呢個係佢陰影，我唔想。（所以你縮？）係，我仲同警司講可唔可以每次畀我同個仔Goodbye kiss，但佢哋唔理。」

講到囝囝當日可能要交由社署看管，呂成忠開始抽泣，被問他與莊韻澄的說法有出入，女方指是警方決定讓兒子跟媽咪，他再次重申是自己讓步。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）

在訪問尾聲，呂成忠再向莊韻澄發表求饒宣言，他說：「對唔住，你原諒我！有咩我都會改，求你，同我重歸於好，開開心心，為咗滈滈。滈滈最想就係我同你一齊照顧佢，佢鍾意爹哋媽咪，佢真係好鍾意爹哋媽咪，原諒我。」他又指二人都很愛錫滈滈，明明有共同理念，何必鬥爭？更謂：「正常家庭都會有磨擦、埋怨，你唔鍾意見到我，我唔介意去車度瞓，但BB最開心見到我哋一齊。」