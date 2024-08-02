莊韻澄老公稱公開CCTV只想她檢視問題　哭求原諒：佢睇唔到我嘅好

撰文：金秀玲
出版：更新：

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）近日與經理人老公呂成忠鬧離婚，上周女方突然釋出律師聲明，指二人早於去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。

莊韻澄上周突然釋出律師聲明，指與經理人老公早於去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。（IG@xeniachong）
莊韻澄的離婚聲明。（IG@xeniachong）

事發後，二人透過傳媒互數對方不是，先是男方在邵子風與大佬B主持的網台節目《娛樂油麻地》上，公開家中CCTV片段，指控莊韻澄有產後抑鬱、曾抱仔危站露台、用符水幫兒子抹眼、餵飲符水等等；他又否認食軟飯，指自己工作性質是在家工作，而且每日要車滈滈返學放學和忙於家事。去到訪問尾聲，呂成忠哭訴很想見兒子，指太太寧願將兒子交畀社署都唔畀自己。然而在訪問後，男方卻在社交平台表示好愛太太，向老婆道歉等等。

日前，呂成忠接受邵子風與大佬B的網台節目《娛樂油麻地》訪問，並公開家中CCTV片段，指莊韻澄有產後抑鬱，餵BB飲符水等。（YouTube@BREN LUI大佬B）

呂成忠受訪翌日，莊韻澄以千字文發表回應，連日來亦接受多間傳媒訪問，包括《香港01》。她否認有產後抑鬱和自殺傾向，斥男方不事生產、叫X（嫖妓）、是老千、城府極深將片段剪頭剪尾等，承認自己的確在無計可施下要BB飲符水，她覺得大家可以說她迷信，但就絕對不是不愛錫BB。莊韻澄指不介意被公審，已有心理準備要承受輿論壓力，即使大家當食花生或笑柄也好，她也必須站出來用事實回應，她發文說：「我回應主要係因為我想老千無所遁形！過往因為我嘅過去情史、我嘅身份，令我有所顧忌，遇人不淑嫁錯人做錯事，這些都沒關係！是我自己選擇我必需承受面對同解決，最重要的是：要有重新開始的勇氣！」

專訪｜莊韻澄老公威嚇對話曝光　稱充滿仇恨：我係你養住嘅傻仔

專訪｜莊韻澄老公神秘身世曝光　打理戶口百萬變兩萬：我係呆咗嘅

莊韻澄昨日（1日）發文說：「我回應主要係因為我想老千無所遁形！過往因為我嘅過去情史、我嘅身份，令我有所顧忌，遇人不淑嫁錯人做錯事，這些都沒關係！是我自己選擇我必需承受面對同解決最重要的是：要有重新開始的勇氣！」（IG@xeniachong）

她指自己原本傾向閉門解決，只不過自己已被公開聲討，就會繼續陳述事實及面對現實，並非想與任何人繼續罵戰。為了令讀者更睇到事實全貌，記者試圖邀約呂成忠做訪問，不過他表示自己將第二度現身《娛樂油麻地》節目詳盡回應事件，暫時未有說話想補充。

昨晚（1日）節目播出，最令人出奇的是呂成忠在節目中哽咽表示自己想與太太復合，女方早前表示，若想復合請先去找一份要交稅和強積金的正職，他二話不說謂：「如果即刻復合，我就即刻做。如果佢嘅要求係咁簡單，我會即刻做。你要我放棄而家嘅工作我咪放棄，做你要我做嘅嘢。」表示可做後期製作、剪片等老本行。他多次哽咽發表愛的宣言，如：「其實我哋係可以好幸福！」、「小朋友同家庭係我一生。」等等。

呂成忠二度接受《娛樂油麻地》訪問，並澄清至少五點莊韻澄對他的指控。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）
呂成忠懇求莊韻澄復合，表示若女方答允復合的條件是他去搵正職，他會立即去。（IG@xeniachong）

不過，由於他口講愛老婆，但又在節目中公開家中CCTV去指控女方，無論誰是誰非，對莊韻澄形象一定有所傷害，與他所講「請不要傷害滈滈媽咪」自相矛盾，他坦承有衝突，卻稱：「好多嘢我提過你曾經做過呢樣嘢，你就會當成威脅，我只係想你冷靜啲，點解溝通唔到。我對太太百分百真誠，對小朋友都係，我願意為佢做任何嘢，我有諗過唔駁嘴，唔回應，咪由得人話我係渣男、賤男，但係我唔想個仔覺得有個咁嘅爹哋。所以我都係Prove我做緊啲乜嘢，為咗頭家自己好努力。」他相信兒子都想見到父母拖著他一齊行，去海洋公園玩。

呂成忠說：「我對太太百分百真誠，對小朋友都係，我願意為佢做任何嘢。」指自己為頭家好努力，希望莊韻澄睇到自己付出。（IG@xeniachong）

呂成忠為公開CCTV致歉，解釋此舉只是想讓莊韻澄檢視一些問題，「我想你睇睇，我又想證明你老公唔係大食懶，唔係冇做嘢，我付出好多好多，唔知你睇到有幾多。」他否認自己好食懶非，純粹是每晚哄完BB入睡後才有時間工作，清晨才可睡覺，幾個鐘後又要煮飯，「但係我唔覺得攰，我就係想為屋企做呢啲嘢。」對於見到老婆抱著兒子危站露台都不阻止，反而選擇偷拍，很多網民認為說不過去，呂就解釋：「因為唔止一次發生，自己每次都係喺側邊等，有時會等足四個鐘，我試過攬住佢，但佢會大叫『非禮』、『唔好掂我』，佢會伸BB出去，佢有情緒，我盡量想佢冷靜。」

對於見到老婆抱著兒子危站露台都不阻止，反而選擇偷拍，呂成忠解釋：「因為唔止一次發生，自己每次都係喺側邊等，有時會等足四個鐘，我試過攬住佢，但佢會大叫『非禮』、『唔好掂我』，佢會伸BB出去，佢有情緒，我盡量想佢冷靜。」（IG@xeniachong）

他覺得莊韻澄難以溝通，當自己試圖解釋都要經過包裝，並婉轉表達，但女方總是覺得他駁嘴，他之前選擇忍口，不過怕不澄清就被兒子誤會自己為人才攤開肚皮。呂又向莊韻澄說：「你情緒到、憤怒，但係我想你好好檢視自己，你可以睇FaceTime我點同BB相處，你係旁觀者又做過啲咩？」在與太太溝通期間，呂多次Cap圖留底，令莊韻澄及外間有人覺得他有計謀，大佬B問是否因覺得長期雞同鴨講才Cap圖，呂成忠承認，又指莊經常忘記自己說過的話，但他一解釋得多又被說成駁嘴，所以自己才叫她睇Cap圖。邵子風此時插嘴指，從過往與莊韻澄的工作經驗中，確是感受到對方不太醒目，記性差。

呂成忠為公開CCTV致歉，他說是希望莊韻澄檢視自己和問題所在，承認有時太喜歡說教，溝通得不好。（IG@xeniachong）

女方在千字文回應中講到：「即使我孤身一人要面對你發動嘅一切事情，我仍然會坦然面對！」呂成忠否認發動，哽咽表示自己一樣孤獨地承受着大家的責罵，但仍想證明畀老婆睇，自己不是一個太差、太廢的人，「佢嬲我，睇唔到我嘅好。其實佢好孤獨，我想大眾幫我一樣嘢，可能我唔識表達，我想傳達我嘅愛畀佢，一齊唔好再鬧佢，想畀佢知道你老公係點，未來會點，老公不停為你成長，配合你，為咗頭家，我想你睇到依樣嘢。」

呂成忠希望大眾幫他傳遞自己對太太的愛，想對方見到自己會不停為家庭成長。（IG@xeniachong）

呂成忠亦透過訪問回應幾點莊韻澄對自己的指控，第一點，莊曾指他要求男方搬離大埔寓所及交還Tesla車，但男方以兒子做擋箭牌，拒降低生活質素及交還，卻連車費、隧道錢等都不願支付，呂說未與莊韻澄交往時已有揸車，至於部Tesla他一直當作是屋企車，因為平時只用來接載小朋友、莊韻澄和家人，又透露莊韻澄曾表示為了兒子，願承擔交通費，一直以來都冇投訴。

被指冇畀車錢隧道費及不肯交還Tesla，呂成忠說一直當Tesla是屋企車，因為平時只用來接載小朋友、莊韻澄和家人，又透露莊韻澄曾表示為了兒子，願承擔交通費，長久以來冇投訴。（IG@xeniachong）

第二點，莊韻澄說想另覓居所，但男方堅持睇大埔樓，睇啱一個$27,000租金的單位後要女方簽約，莊強調：「從分居開始，我真係一蚊都唔會再使喺佢身上！」又怕簽完約男方無力交租時自己要「上身」，最終因女方不肯就範令簽約告吹。呂成忠指該單位只是$21,000至$23,000，經紀叫兩夫妻一齊簽，他反而說：「我唔使太太錢，我自己簽啦，業主都想租畀我。」而最終簽唔成，他解釋因為滈滈生病了，要帶他睇醫生，後來再找一個價錢較相宜的租盤，又指明明曾向莊展示與經紀的訊息，但如今莊韻澄口中的卻是另一版本。

呂成忠否認莊韻澄指他逼她簽租約之說，稱自己曾向經紀說：「唔使啦，我唔使太太錢，我自己簽啦，業主都想租畀我。」（IG@xeniachong）

第三點，莊韻澄車Cam片被「剪片大師」剪接過，永遠冇起點和終點，只得公路片，質疑有人毀屍滅跡，又提到男方曾「叫X」，男方以「冇佢咁好氣」的態度回應：「你唱衰我做咩啫？我做咩要睇個車cam啫？」指莊韻澄過往也曾在自己面前說他「叫X」，但是是很精靈的整蠱語氣。他稱沒對車Cam片做過手腳，亦不會刻意檢查，片段不全有可能是零件鬆脫所致。邵子風問出關鍵問題：「你有冇叫X呀？」呂答：「冇。」被問那為何女方會有此說法，呂則笑笑口謂：「佢想整花我，唱我囉。」

面對莊韻澄的「叫X」指控，呂成忠反白眼否認：「你唱衰我做咩啫？我做咩要睇個車cam啫？」覺得太太整蠱自己。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）

對於莊韻澄指分居期間去旅行都是為了兒子著想，呂不太同意是復合旅行，表示：「我覺得大家冇分開過，嗌下交啫，我希望溝通完會冇事。」而第四點，太太指呂成忠帶兒子去台灣，莊韻澄與母親知道因為呂以父親身份帶兒子出境是合法的，故不能報警，無計可施下只好佯裝配合，兩母女輪流道歉求呂成忠帶BB回港。他說去到台灣後，雙方以訊息溝通反而更平心靜氣，回港幾個月都過得很開心、關係好好，又說：「帶走佢，唔報行蹤佢都吹我唔脹㗎，我同佢就係想溝通呀嘛。」當主持人指出，莊兩母女可能只是為了要見BB才作勢配合，呂聞言說：「咁樣好唔開心，我以為真係解決到屋企嘅嘢，因為之後幾個月都好開心，無時無刻都傾偈。」又透露為了讓莊韻澄安心，兒子的護照目前都由莊保管。

對於莊韻澄指分居期間去旅行都是為了兒子著想，呂不太同意是復合旅行，表示：「我覺得大家冇分開過，嗌下交啫。我希望溝通完會冇事。」（IG@xeniachong）

不過第五點就有「羅生門」，上周二人爭接兒子放學，爭持不下間驚動警方，警方認為要交由社署看管，男方曾在上次上節目時，說自己因不想兒子在社署生活蒙上陰影，決定妥協，提出讓兒子跟媽媽；不過女方的說法卻是警方判斷後，決定把兒子交還媽媽，雙方說法有出入。男方重申：「最後係我喺現場，畀警司畀返個仔你。」反指女方省略與警司對話內容，「警司講得好明確，話Xenia唔妥協，好明確交畀社署㗎喇。」之後他開始抽泣，說自己還叫社工帶埋他為兒子準備的飯盒返社署，見到警司打電話，他於心不忍就說：「唉，算啦，你畀媽咪啦……我個仔好好記性，佢起身會記得曾經發生過乜嘢，呢個係佢陰影，我唔想。（所以你縮？）係，我仲同警司講可唔可以每次畀我同個仔Goodbye kiss，但佢哋唔理。」

講到囝囝當日可能要交由社署看管，呂成忠開始抽泣，被問他與莊韻澄的說法有出入，女方指是警方決定讓兒子跟媽咪，他再次重申是自己讓步。（YouTube@泰國油麻地 - 邵子風）

在訪問尾聲，呂成忠再向莊韻澄發表求饒宣言，他說：「對唔住，你原諒我！有咩我都會改，求你，同我重歸於好，開開心心，為咗滈滈。滈滈最想就係我同你一齊照顧佢，佢鍾意爹哋媽咪，佢真係好鍾意爹哋媽咪，原諒我。」他又指二人都很愛錫滈滈，明明有共同理念，何必鬥爭？更謂：「正常家庭都會有磨擦、埋怨，你唔鍾意見到我，我唔介意去車度瞓，但BB最開心見到我哋一齊。」

訪問尾聲，呂成忠再向莊韻澄發表愛的宣言，他說：「對唔住，你原諒我！有咩我都會改，求你，同我重歸於好，開開心心，為咗滈滈。」又指若莊不想見到他，他可以瞓車。（IG@xeniachong）
專訪｜莊韻澄老公威嚇對話曝光　稱充滿仇恨：我係你養住嘅傻仔專訪｜莊韻澄老公神秘身世曝光　打理戶口百萬變兩萬：我係呆咗嘅莊韻澄否認唔湊仔踢入特殊學校　準前夫公開20萬代言合約：好委屈莊韻澄前夫稱女方產後抑鬱　抱B企露台用符水抹眼︰話我係一隻鬼莊韻澄離婚｜認曾餵兒子飲符水　準前夫在家大吵大鬧以為鬼上身莊韻澄爆離婚後首回應堅拒再受前夫威脅　力數前夫卑鄙手段與行為莊韻澄離婚｜獨家回應離婚　帶走兒子5日威脅：話以後都唔返嚟性感人妻莊韻澄稱與老公辦理離婚手續　飽受情緒勒索言語暴力
01娛樂焦點
莊韻澄