第一美男子轉眼64歲體態發福　露出麟麟臂與昔日靚仔形象大對比

1993年演出李安電影《喜宴》一炮而紅的男星趙文瑄，在當時因帥氣的外型與高䠷身材，被譽為「台灣第一美男子」。而長期在大陸發展的趙文瑄，近期為了宣傳首部舞台劇《鱷魚》的公演，自拍影片送給粉絲，但現年已64歲的趙文瑄雖然帥氣依舊，但體態發福以及滿口白鬍的樣子，令人嘆為觀止。



畫面中，趙文瑄穿著簡單的T恤戴著方框眼鏡，自拍一段五分鐘的影片，為粉絲獻唱英文歌〈如果你愛我，真的愛我〉相當深情。但影片PO出後，大家卻將焦點放在趙文瑄的外型上，灰白色的頭髮及滿口的落腮鬍，加上壯碩身材及粗壯手臂，完全與以往形象不同。

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而網友們也紛紛留言驚嘆：

「怎麼長成聖誕老人了」

「老鬍子剃了多好，留鬍子太顯老」

「哥！你現在變好大隻！以前挺瘦的」。



但也有人力挺趙文瑄現在的狀態：

「怎麽感覺你每一個毛孔都打開了，通透而沒有執念」

「雖然鬍子都白了，依然開朗可愛」。



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