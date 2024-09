黃偉文幫重量級阿姐填詞自爆秘密往事　竟因呢一件事被質疑唔入流

著名填詞人黃偉文(Wyman)為無數歌手填詞,要得到其填詞作品亦需要耐心及誠意。然而入行後原來黃偉文一直未曾為一位重量級音樂人填過詞,日前他發文透露,因為未為過這位阿姐填詞,更被媽媽笑「不入流」!

黃偉文近日在Instagram發文,為即將到來的汪明荃演唱會宣傳。黃偉文指,他一定要為阿姐寫歌,有着「非寫不可」、連阿姐都未聽過的理由。黃偉文娓娓道來,原來多年來黃偉文父母都不清楚兒子工作是甚麼,他憶述:「好記得廿幾卅十年前,有一次我阿媽問我:『你成日閂埋房門寫寫寫,其實你係做乜㗎?』我話:『 阿媽我而家做緊填詞人呀。』阿媽話:『咁你有冇寫過汪明荃?』我話:『未呀。』『咁你應該都係渣渣地,唔係好入流!』佢掉低呢句咁狠毒嘅說話就行開咗,從此之後,再冇問過我一句關於我嘅寫詞工作。」

黃偉文搞笑指:「大概喺佢心目中,呢幾十年無論我做過乜,都係唔計數嘅,總之一日未寫到汪阿姐,呢個仔都係流流地、好打有限嘅。」今終於有幸為阿姐填詞,黃偉文開心稱:「開心好開心,喺入行寫詞超過三十年之後......阿媽,我終『入流』啦!Mom , after all these years , I hope I can FINALLY make you proud .」

