黃偉文幫重量級阿姐填詞自爆秘密往事　竟因呢一件事被質疑唔入流

著名填詞人黃偉文（Wyman）為無數歌手填詞，要得到其填詞作品亦需要耐心及誠意。然而入行後原來黃偉文一直未曾為一位重量級音樂人填過詞，日前他發文透露，因為未為過這位阿姐填詞，更被媽媽笑「不入流」！

每逢有香港藝人到英國，好似張敬軒咁都會搵黃偉文聚會。（IG：@Concertyy）

林家謙英國開騷黃偉文都有撐場。（IG：@Concertyy）

黃偉文近日在Instagram發文，為即將到來的汪明荃演唱會宣傳。黃偉文指，他一定要為阿姐寫歌，有着「非寫不可」、連阿姐都未聽過的理由。黃偉文娓娓道來，原來多年來黃偉文父母都不清楚兒子工作是甚麼，他憶述：「好記得廿幾卅十年前，有一次我阿媽問我：『你成日閂埋房門寫寫寫，其實你係做乜㗎？』我話：『 阿媽我而家做緊填詞人呀。』阿媽話：『咁你有冇寫過汪明荃？』我話：『未呀。』『咁你應該都係渣渣地，唔係好入流！』佢掉低呢句咁狠毒嘅說話就行開咗，從此之後，再冇問過我一句關於我嘅寫詞工作。」

阿姐汪明荃。（IG@concertyy）

黃偉文搞笑指：「大概喺佢心目中，呢幾十年無論我做過乜，都係唔計數嘅，總之一日未寫到汪阿姐，呢個仔都係流流地、好打有限嘅。」今終於有幸為阿姐填詞，黃偉文開心稱：「開心好開心，喺入行寫詞超過三十年之後......阿媽，我終『入流』啦！Mom , after all these years , I hope I can FINALLY make you proud .」

原來黃偉文媽媽認為要幫阿姐填詞才算得上「入流」！（IG@concertyy）

黃偉文娓娓道來有關幫阿姐填詞的一段故事。（IG@concertyy）

汪阿姐汪明荃入行逾半世紀。（IG：@wang_liza）

Liza姐party look好靚呀。(汪明荃ig)

梁朝偉劉嘉玲到英國都有搵黃偉文聚會。（IG：@Concertyy）