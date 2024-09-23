歐陽妮妮曬近照笑稱「像小青蛙」 網友看孕肚特徵猜測：男寶寶？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
歐陽妮妮接連曝光已婚、懷孕喜訊，21日曬出孕肚照，透露在韓國吃吃吃，像個小青蛙，「本人的肚子真的沒有看起來這麼大！！」，而網友看到孕肚特徵，猜測「男寶寶？」
歐陽妮妮14日公開懷孕喜訊，將迎來她與張書豪的第一個小孩。歐陽妮妮發文透露是個「龍寶寶」。
歐陽妮妮曬出孕肚照（按圖看清）
+2
日前還透露因為多囊性卵巢、抽血指數不佳，本想著若未順利懷上就準備去凍卵，不過寶寶順利來到，她直呼寶寶是「人生中收過最棒的禮物」，並透露梅因懷孕感到不適，反而胃口很好吃好多，全家都期待寶寶平安來到世上。
【相關圖輯】盤點圈中5大肥仔肥妹潛力股「他」7歲學演戲 長大後變演技派男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+10
言承旭自爆曾對活潑女生動心 網瘋猜26歲內地高顏值女星柯受良43歲兒柯有倫已為人父認育兒失敗 曾對女兒做1件事感後悔黃曉明被爆再婚「認愛葉珂」前妻Angelababy微博揭近況惹網民心疼吳謹言洪堯結婚派對照片外流「笑容燦爛勁幸福」婚戒設計圖亦曝光黃曉明認愛葉珂未提結婚傳聞 中秋節同老爺奶奶食飯因一事被恥笑娛圈渣男+1？陸男星央視中秋晚會「被消失」疑似間接證實劈腿傳聞29歲娛圈人妻榮升人母後身材更火辣 產後即復工出寫真曬完美體態
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】