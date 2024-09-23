歐陽妮妮曬近照笑稱「像小青蛙」　網友看孕肚特徵猜測：男寶寶？

歐陽妮妮接連曝光已婚、懷孕喜訊，21日曬出孕肚照，透露在韓國吃吃吃，像個小青蛙，「本人的肚子真的沒有看起來這麼大！！」，而網友看到孕肚特徵，猜測「男寶寶？」



歐陽妮妮14日公開懷孕喜訊，將迎來她與張書豪的第一個小孩。歐陽妮妮發文透露是個「龍寶寶」。

歐陽妮妮曬出孕肚照（按圖看清）

歐陽妮妮分享近照。（IG@niniouyang）

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日前還透露因為多囊性卵巢、抽血指數不佳，本想著若未順利懷上就準備去凍卵，不過寶寶順利來到，她直呼寶寶是「人生中收過最棒的禮物」，並透露梅因懷孕感到不適，反而胃口很好吃好多，全家都期待寶寶平安來到世上。

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