「神獸天使」嫁得好宣布再懷孕　第3胎多人錫將成世界上最幸運BB

2011年落選港姐蔡慧欣(Gemma),早年憑TVB綜藝節目《五覺大戰》擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅,曾參演不少劇集的她於2014年淡出娛樂圈,並於2017年與圈外男友Keeman奉子成婚,二人育有一對子女Meghan和Myles。昨日(12日)蔡慧欣再宣布喜訊,透露將迎第3胎寶貝,而且得到哥哥姐姐愛錫,是世界上最幸運的Baby!

蔡慧欣老公在香港經營日本壽司店,並有多間分店。(ig@gemmachoi90)

蔡慧欣分享多張家庭照,見她穿上黑色貼身衫褲,孕肚已經好明顯。她與一對子女在家中寬闊的露台前留影,見Meghan和Myles輪流錫錫媽媽的肚子,蔡慧欣還可以孭起囡囡,一家好盡現親愛。而另一張相則是夫婦合照,蔡慧欣鬼馬地撐住腰將大肚子頂住老公,展露燦爛笑容,幸福滿載。

蔡慧欣宣布再懷孕。(ig@gemmachoi90)

腹大便便嘅蔡慧欣仲可以孭起囡囡。(ig@gemmachoi90)

育有一子一女,唔知第三胎又係仔定女呢?(ig@gemmachoi90)

撐腰用大肚挺住老公。(ig@gemmachoi90)

一家人好有愛。(ig@gemmachoi90)

蔡慧欣以英文寫道:「Feeling unbelievably blessed and grateful as we enter a new chapter of our family life: Baby number 3! This time, I have the two most empathetic helpers I could ever ask for. Helping mummy through the 1st trimester which wasn’t easy, you were both so patient and understanding, taking care of mummy whenever you could. Baby number 3, you are already so loved by your big sister and brother. You’re gonna be the luckiest baby in the world. Meghan and Myles, we got this!❤️(當我們進入家庭生活的新篇章時,感到難以置信的祝福和感激:3號寶貝!今次我有最有同理心的兩個幫手。幫助媽咪度過第一個孕期,這並不容易,你們都很有耐心和善解人意,隨時照顧媽咪。3號寶貝,你已經好受你大姐哥哥的疼愛。你將是世界上最幸運的寶貝。Meghan和Myles,我們做到了! ❤️)」

蔡慧欣公布再懷孕喜訊,唔少好友均留言送上祝福。(ig@gemmachoi90)

現年34歲的蔡慧欣在2011年參選港姐,與朱晨麗、胡中慧同屆,蔡慧欣因身材出眾而備受關注,雖然落選仍順利加入TVB,更在節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅,當中她在節目中穿上低胸護士裙坐在錢嘉樂的跑車內飄移做任務,期間盪來盪去上下失守,成為其幕前代表作,連主持人之一的金剛都為之傾倒,因而傳出緋聞。

Gemma著護士服在車內被拋來拋去,是其幕前代表作。(電視截圖)

Gemma(左二)曾與金剛傳緋聞。(VCG)

2014年蔡慧欣淡出娛樂圈,2017年與圈外男友Keeman奉女成婚,據知蔡慧欣老公經營日本餐廳,現在香港有4間分店,而蔡慧欣婚後一直過着幸福少奶奶生活,不時一家人去旅行,又有不少Hermès手袋,她亦不時分享親子日常,可見豪宅空間十分大,更設有戶外花園,可以讓小朋友玩水,過住幸福少奶奶生活!

Gemma這條透視貼身裙好蝦人著。(IG@gemmachoi90)

朱晨麗與同屆港姐聚會,蔡慧欣及胡中慧已結婚生仔。(微博@朱晨麗rebecca)

