陳展鵬過往食字都已經食得好出色,例如多年前他的粉絲已經有專屬名字「好鵬友」,獲網民大讚經典。而近日他宣布明年初去廣州開個唱,騷名一樣大玩食字叫《陳展鵬 DREAMPLAN個人音樂會》,「Dream Plan」取其名字諧音「煎Pan」,相當有創意,名字很快便在網上廣傳,網民大讚陳展鵬是「食字之鬼」,又說:「好鵬友係時候去睇煎Pan嘅dream plan」並回帶他之前登台改編張國榮《Monica》的「Thanks Thanks Thanks Thanks 陳展鵬」,網民笑言到時可以一齊舉煎Pan做應援物,並大唱:「Thanks Thanks Thanks Thanks 陳Dream plan」

陳展鵬宣布廣州開個唱,好多好鵬友都好期待!(IG@rucochan)

陳展鵬之前開騷都有大批Fans捧場!(IG@rucochan)

去美加開騷都一樣座無虛席。(IG@rucochan)

陳展鵬宣布將於廣州開個唱,騷名叫《陳展鵬 DREAMPLAN個人音樂會》。(IG@rucochanofficialfc)

網民都覺得呢個Show名好有創意!(Threads)

亦有網民期待睇陳展鵬360打鼓。(資料圖片)

今次演唱會將在2025年1月12日在廣州音樂唐人館舉行,票價分為599、399、及199人民幣,希望下一站係香港啦!