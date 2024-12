甄子丹賀囝囝17歲生日祝「每一秒都幸福」　James身高令爸爸自豪

61歲的甄子丹跟細18年的名模富家女汪詩詩結婚後,育有一對子女,分別是大女甄濟如(Jasmine)和細仔甄濟嘉(James)。今日(14日)是James的17歲生日,甄子丹在社交平台分享一段兩父子「詠春切磋」片段及一些生活照,囝囝暴風長高,高過爸爸大半個頭,連甄子丹都忍不住要拿來炫耀一番。

James15歲生日時與爸爸媽媽合照。(IG@donnieyenofficial)

James之前仲同爸爸差唔多高。( IG@sweetcil )

甄子丹一向唔在乎太太高過自己。( IG@sweetcil )

甄子丹的實際身高一直是個謎,官方公布為173cm;但既然被稱為「宇宙最強」男人,甄子丹亦不在乎身高,不介意本身比自己高的太太穿高踭鞋合照,非常大方。為慶祝囝囝生日,甄子丹亦有轉發太太的貼圖,當中一張兩父子攬實合照,看似度高,見甄子丹的膊頭只去到James的心口,James再顎高頭少少,下巴幾乎掂到爸爸頭頂,望上去足足高爸爸大半個頭,見甄子丹笑到四萬咁口,相信他亦為兒子身高感到自豪。

甄子丹膊頭都係到James心口。(IG@donnieyenofficial)

James以直半同爸爸對打詠春。(IG@donnieyenofficial)

爸爸當然錫住個仔啦。(IG@donnieyenofficial)

生日快樂!(IG@donnieyenofficial)

已變成帥哥。(IG@donnieyenofficial)

暴風成長。(IG@donnieyenofficial)

一家四口。(IG@donnieyenofficial)

見James愈大愈帥氣,身為廿四孝爸爸的甄子丹亦感安慰,以英文寫著:「Happy Birthday son, can’t believe you grew so fast! 17 and 6”1 😂 talented, intelligent, kindest handsome young man , baba wish you every second of happiness!!❤️🎂🎉🎁(兒子,生日快樂,不敢相信你長得這麼快! 17(歲)和6"1(高) 😂 有才華,聰明,最善良的帥哥,寶貝祝你每一秒都幸福!! )」超有愛!

James彈琴好有天份。(ig@jamesyenofficial)

父子穿同款西裝。(ig@jamesyenofficial)

細個時候嘅James。(ig@jamesyenofficial)

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照。( 微博@甄子丹 )

