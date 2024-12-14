甄子丹賀囝囝17歲生日祝「每一秒都幸福」　James身高令爸爸自豪

61歲的甄子丹跟細18年的名模富家女汪詩詩結婚後，育有一對子女，分別是大女甄濟如（Jasmine）和細仔甄濟嘉（James）。今日（14日）是James的17歲生日，甄子丹在社交平台分享一段兩父子「詠春切磋」片段及一些生活照，囝囝暴風長高，高過爸爸大半個頭，連甄子丹都忍不住要拿來炫耀一番。

James15歲生日時與爸爸媽媽合照。（IG@donnieyenofficial）

James之前仲同爸爸差唔多高。（ IG@sweetcil ）

甄子丹一向唔在乎太太高過自己。（ IG@sweetcil ）

甄子丹的實際身高一直是個謎，官方公布為173cm；但既然被稱為「宇宙最強」男人，甄子丹亦不在乎身高，不介意本身比自己高的太太穿高踭鞋合照，非常大方。為慶祝囝囝生日，甄子丹亦有轉發太太的貼圖，當中一張兩父子攬實合照，看似度高，見甄子丹的膊頭只去到James的心口，James再顎高頭少少，下巴幾乎掂到爸爸頭頂，望上去足足高爸爸大半個頭，見甄子丹笑到四萬咁口，相信他亦為兒子身高感到自豪。

甄子丹膊頭都係到James心口。（IG@donnieyenofficial）

James以直半同爸爸對打詠春。（IG@donnieyenofficial）

爸爸當然錫住個仔啦。（IG@donnieyenofficial）

生日快樂！（IG@donnieyenofficial）

已變成帥哥。（IG@donnieyenofficial）

暴風成長。（IG@donnieyenofficial）

一家四口。（IG@donnieyenofficial）

見James愈大愈帥氣，身為廿四孝爸爸的甄子丹亦感安慰，以英文寫著：「Happy Birthday son, can’t believe you grew so fast! 17 and 6”1 😂 talented, intelligent, kindest handsome young man , baba wish you every second of happiness!!❤️🎂🎉🎁（兒子，生日快樂，不敢相信你長得這麼快！ 17（歲）和6"1（高） 😂 有才華，聰明，最善良的帥哥，寶貝祝你每一秒都幸福!! ）」超有愛！

James彈琴好有天份。（ig@jamesyenofficial）

父子穿同款西裝。（ig@jamesyenofficial）

細個時候嘅James。（ig@jamesyenofficial）

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照。（ 微博@甄子丹 ）

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