現年43歲的陳茵媺與陳豪結婚11年,二人育有兩仔一女,雖然結婚已久,但二人仍然恩愛非常,一家五口經常放閃大曬幸福。

日前陳茵媺被網民撞到與陳豪及子女到深圳購買聖誕禮物,二人陪同仔女一起逛街,認真是「廿四孝父母」。網民寫下:「天吶,萬像天地偶遇陳茵薇同陳豪!陳茵微真人真的超級無敵漂亮,皮膚超級無敵好,臉真的好小,全程跟小孩互動,而陳豪就再旁邊溫馨的看這,超級無敵甜。」陳茵媺身穿白色衛衣配牛仔褲陪女兒選玩具,而陳豪則默默在旁等候。

昨日(25日)陳茵媺在社交平台大曬拆禮物的影片,陳茵媺與仔女未到Boxing Day就已經拆禮物,更寫下:「Christmas morning!!! Yayyyyyyyyy! BUT My wish is to be able to sleep in tomorrow… (聖誕節早上!耶!但我的願望是明天能夠睡懶覺)」而陳茵媺亦拿著最近很火紅的公仔Labubu自拍,原來她最近都迷上了Labubu,而且今次抽到盲盒中的隱藏版。

