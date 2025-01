葉蒨文(Sophie)於無綫(TVB)處境喜劇《愛·回家之開心速遞》,飾演「Candy」成功入屋,一向樣靚身材正的她入行捱過三年窮,曾經自責愧對家人。近年終於彈起,葉蒨文總算對得起屋企人。來到新年,當然少不了與家人聚會,葉蒨文分享家庭聚會照,曝光媽媽靚樣,果然美貌基因遺傳自父母。

葉蒨文原來唱歌咁好聽。

葉蒨文勁長腿。

葉蒨文分享多張聚會照片。她透露家姐由德國回港,一家人特意外出慶祝新年,同行還有媽媽、哥哥及姨甥仔女。葉蒨文當日食燒肉,她手持啤酒,與家人舉杯慶祝,又與媽媽貼頭合照。葉蒨文媽媽今年70歲,一樣眼大大鼻高高,笑容甜美有氣質,果然美貌基因強大!葉蒨文發文:「2025!!!!!❤️ they came from 🇩🇪🥹 #好耐冇見哥哥 #家姐一家喺德國返嚟 #很難想像媽媽已經70歲 #姨甥仔女都大個啦 #開心開心」。

葉蒨文好靚女。

嘆燒肉。

嘆燒肉。

開心。