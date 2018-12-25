【SBS歌謠大戰2018】EXO、Red Velvet賣大包　男女偶像性感上陣

即時娛樂
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《SBS歌謠大戰2018》昨晚順利完成，今年整晚表演都未有太大爆點，加上表演的程序在開場前一早已經外洩，令不少韓迷也沒有驚喜，甚至感到失望。今年的表演未有太大驚喜，但偶像的服飾卻意外成為了大家的討論點。

向來不少女偶像為了尊重一年一度的歌謠大戰，大家都會盛裝以性感打扮上陣，希望可以為大家留下一個印象深刻的舞台。今年女偶像就以Red Velvet和MAMAMOO成為代表。而男偶像的性感程度絕對不輸女偶像，EXO更加一門兩傑，由KAI和燦烈一前一後成男偶像性感之最。

Red Velvet – Irene

Red Velvet隊長Irene鮮有地以性感打扮上陣，以一身低胸上身打扮去表演，加上舞步的配合，令ReVeluv（Red Velvet粉絲）都感到驚喜。（網上截圖）

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MAMAMOO – 華莎

MAMAMOO華莎無懼早前日本MAMA引起的爭議，再次性感上陣。（網上截圖）

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【SBS歌謠大戰2018】MAMAMOO華莎挑戰底線　無懼爭議性感上陣

EXO - KAI

KAI這身性感打扮去表演絕對是今晚《SBS歌謠大戰2018》的高潮位。（網上截圖）

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【SBS歌謠大戰2018】EXO開胸叼玫瑰壓軸　BTS防彈少年團唱出道歌

EXO - 燦

燦烈先以魚網上衣上陣唱《LOVE SHOT》，再以大露背裝唱出《TEMPO》。（網上截圖）

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