【大帥哥‧劇透】羅義之死見證馬炭野心　沅婉艾妞成為狄奇痛腳？

昨晚一集，羅義（徐榮飾）成為馬炭（洪永城飾）的槍下亡魂，觀眾們都看得火燒心，紛紛怒斥馬炭「反骨」無人性！其實之前馬炭把葉天嬌（譚凱琪飾）殺死的一集，已經不斷有觀眾對馬炭發表負評，昨晚馬炭又再殺死多年兄弟羅義，之不過是火上加油。但見好兄弟思想入魔，狄奇又豈能就此作罷？可惜，馬炭在明而狄奇在暗，加上狄奇最重視的人包括沅婉（蔡思貝飾）、艾妞（楊秀惠飾）、冬來（李嘉飾）以及落蘆（曹永廉飾），全數生活在馬炭的監管之中，解局難度極高！

估唔到馬炭你真係對住羅義個心口開槍：

昔日這張全家幅，昨晚羅義之死又少一員。（劇照）

劇透開始！逃生門在此：

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昔日一起抬棺材的齊心，如今......（劇照）

沅婉、艾妞或成狄奇被馬炭要脅的把柄？

據知自馬炭接管大帥之職、狄奇落荒而逃開始，昇威鎮上下人心惶惶，加上李細龜（張達倫飾）向馬炭索取「狄奇的搜捕費」，於是他決定向鎮民加稅，大帥府內亦需要節衣縮食。大帥府上下，無論冬來、落蘆、沅婉，全都是吃得苦之人，唯獨艾妞被扣減洗費，一怒之下決定離家出走！豈料典當家財不果，竟然把心一橫到細龜的賭場搏一鋪，結果一鋪清袋更欠下巨債。還記得羅義死時，狄奇承諾要照顧艾妞，現時艾妞身欠巨債，狄奇又無權無勢，為保護重自重視的人，狄奇會有什麼對策？

而狄奇的一生最愛沅婉至今仍然留在馬炭身邊，而她父親的死亡真相仍未拆解。雖說沅婉對狄奇似是原諒，但對殺父之恨仍然未能放低，加上之前馬炭的解說下，沅婉仍相信狄奇正是殺死父親的真兇。到底留在馬炭身邊的沅婉，會否因殺父之仇而轉向協助馬炭？

馬炭如今腹背受敵，到底他會如何處理？（劇照）

馬炭與日本人結盟？

有追看的觀眾應該會記得，之前馬炭在殺北野導演（江榮暉飾）時，被對方憑腳上的紋身篤定馬炭日本人的身份。而之前天嬌亦一直有意扶植狄奇，與日本合作成為霸主。如今狄奇失勢，天嬌的日本黨羽又看中馬炭，決定派根本英俊（趙永洪飾）做說客洽談結盟事情。如今馬炭既要背負兄弟反目之情，又要面對蒙大同和李細龜的威脅，馬炭又會否借助日本人的勢力去解決燃眉之急？