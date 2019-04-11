台4歲女Rapper唱港點心歌　歌詞聽到人好肚餓

有個富爸爸，必定生活無憂，若然有個音樂人爸爸，當然會為女兒度身訂造新歌，台灣音樂人蕭恆嘉，早前帶同4歲女兒莉兒(Ariel)到港旅行，除了去迪士尼樂園外，更跟莉兒遊遍香港大街小巷，找尋地道美食，更寫了一首《叉燒燒賣蓮蓉包》，讓女兒Rap出12種至愛的本地食物，又拍了一個萌爆的MV，讓台灣旅客可以按圖索驥，究竟莉兒的心水食物是什麼？下文為大家逐一介紹。

莉兒在港拍攝的MV，功架十足，其實她只得4歲。（MV截圖）

莉兒吃糖的樣子招招積積，萌到爆裂。（MV截圖）

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短短幾天假期，港人多數會選擇遊台，個多小時機程，分分鐘快過過海，同一道理，台灣朋友亦愛到港旅遊，而台灣音樂人蕭恆嘉，他的作品有張信哲的《空出來的時間》、井柏然《小小的我》及胡夏《燃點》等，而遺傳了他音樂細胞的女兒莉兒，小小年紀已經唱過不少父親的作品，有個音樂人爸爸，近水樓台，莉兒有不少作品就是出自父親手筆，而新作有一首《叉燒燒賣蓮蓉包》，睇見歌名已經流口水。

莉兒的父親是台灣音樂人蕭恆嘉，遺傳了父親的音樂才華。（Facebook圖片）

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莉兒表情趣怪，打鼓都特別可愛。（Facebook圖片）

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這首點心歌其實是為莉兒度身訂造，是蕭恆嘉帶女兒到港旅遊，順道拍埋MV，片中的莉兒在街頭手舞足蹈，歌手功架十足，開口已是Rap出不同點心，包括「叉燒、燒賣、蓮蓉包、魚翅、蝦餃、鰱魚球、叉燒包」，又唱出「來到香港要去大排檔」，去到觀塘就要試「叉燒腸」，而莉兒爸爸亦會亂入Rap下自己鍾意食豬扒、三寶飯、雞蛋仔、糯米雞，基本上父女二人由朝食到晚，莉兒樣子萌到爆裂，將香港點心美食介紹到台灣，直頭可以做政府旅遊發展局的宣傳歌啦。