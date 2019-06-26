【太陽的後裔】菲律賓翻拍角色曝光　男主角仲要係當地影帝！

由型男宋仲基、美女宋慧喬主演的韓劇《太陽的後裔》（2016）一度風靡全球，即使是2018年的越南翻拍版本，觀眾亦一致評，大讚主角們顏值不遜於原版。但想不到事隔三年，「太陽風」依然未停，有菲律賓的一個劇集製作單位又再翻拍，最近更公布了演員名單並舉行記者會，當中飾演宋仲基、宋慧喬以及晉久角色的演員更成為「太陽粉」的討論話題之一！

宋仲基同宋慧喬之後仲結埋婚添！（劇照）

男主角樣子太娘？

菲律賓版本《太陽的後裔》中宋仲基的角色由Dingdong Dantes飾演、宋慧喬則是Jasmine Curtis-Smith。其實粉絲們對Jasmine Curtis-Smith的樣貌尚算滿意，雖然外表未及宋慧喬甜美，但是Jasmine的外形相當有氣質，年僅25歲的她亦曾在菲律賓多個電視頒獎禮中屢獲殊榮。反而男主角Dingdong卻慘遭網友劣評，認為他的樣子太過「娘」。其實Dingdong的演技實力是不用懷疑，曾多次提名「Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards」，並曾於2011、2012年於「Metro Manila Film Festival」中奪得過影帝寶座。奈何外形與原作的宋仲基相距甚遠，因而被網友認為他是菲律賓版本《太陽的後裔》一大缺失。

Jasmine Curtis-Smith靚相：

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Dingdong Dantes靚相：

晉久的角色由Rocco飾演：