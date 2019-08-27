【泰星Singto專訪】演BL劇與同性親熱不尷尬　渴望與成龍演情侶？

泰國人氣劇集《一年生》系列男主角Singto早前來港舉行首個個人粉絲見面會，與來自香港、內地等地的粉絲一同慶祝25歲生日。Singto過往曾與其他泰星來港舉辦粉絲見面會，不過在香港單獨開騷實屬首次，心情緊張的Singto特別邀請父親一同來港，為自己加油打氣。除了舉行粉絲見面會之外，Singto亦有抽空接受《香港01》訪問，大談今次來港感受、拍攝泰劇的心得和未來願景。

Singto早前來港舉行首個個人粉絲見面會，並接受《香港01》訪問。（劉智源攝）

今次粉絲見面會適逢Singto生日，他特別帶同父親來港，與粉絲一同慶生。（Kulture Entertainment）

Singto 2016年主演男同性戀（即Boy’s Love，簡稱BL）校園劇《一年生》，在亞洲一炮而紅，奠定BL男神形象。Singto演BL劇時，除了與拍檔談情說愛，還會上演親熱戲，究竟對Singto而言，與同性親熱會否尷尬呢？「我覺得還好，抱平常心去演，跟男對手演戲，不會擔心讓對方覺得不敬，或者有尷尬的肢體接觸，可以放開去演。」換言之，Singto是否覺得與女演員演親熱戲比較尷尬呢？他補充，泰國有些女演員較排斥親熱戲，亦擔心肢體接觸引起對方不安。為了顧及對手的感受，Singto與女演員演親熱戲會有所忌諱，因此認為和男演員反而更能放膽親熱。

Singto（右）因BL劇《一年生》系列一炮而紅，成為不少泰劇迷眼中的BL男星。（《一年生》劇照）

拍BL劇少不免要與同性演員拍攝親熱戲，不過Singto不覺得尷尬，反而與異性親熱會有所忌諱，顧慮會更多。（《一年生》畫面）

過往Singto與Krist、Ohm等泰星演情侶，而泰國以外，Singto又渴望和誰演情侶、演親熱戲呢？「不要說演情侶啦，希望有機會可以跟成龍合作，因為從小看他的動作戲，裡面的劇情讓我感到挑戰，希望未來可以跟他拍戲。」記者訪問過不少外國藝人，成龍似乎最受他們崇拜，不知道成龍何時會如諸位藝人所願，與他們合作演戲呢？

和不少外國明星一樣，Singto渴望與成龍合作。（資料圖片）

今年播出的《他在清明來看我》（又稱：清明時節愛上我）同樣以BL為主題，不過今次Singto要飾演鬼魂，與過往角色有很大反差：「今次演戲最大的挑戰是要對着綠屏，或是空氣演戲，有時候會擔心未能將情感傳遞給大家。另外，這個角色個性像小孩，比較活潑，跟過往沉穩的感覺不太一樣。」

Singto在《他在清明來看我》飾演鬼魂，要對着綠屏或是空氣演戲，他坦言非常擔心無法傳遞情感。（《他在清明來看我》畫面）

在泰劇迷眼中，Singto是BL男神，不過作為演員，或多或少希望突破框架，展現自己的另一面， 而Singto亦不例外。BL劇以外，他還渴望拍攝泰國演藝界另一名產：「我想挑戰恐怖片、鬼片之類的作品，因為平常拍劇，外表要整齊光鮮，演鬼片就可以不顧形象，我覺得挺好玩的。」除了談及未來願景外，今次訪問中，Singto還挑戰講廣東話，又向粉絲們教授泰文，想知道Singto學廣東話遇到甚麼難題的話，就一定要點擊睇片啦！

BL劇以外，Singto渴望拍攝恐怖片：「因為平常拍劇，外表要整齊光鮮，演鬼片就可以不顧形象，我覺得挺好玩的。」（劉智源攝）

今次訪問中，Singto還挑戰講廣東話，又向粉絲們教授泰文，想知道Singto學廣東話遇到甚麼難題的話，就一定要點擊睇片啦！（劉智源攝）

Singto專訪相片

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