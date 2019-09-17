【Jennifer Lawrence結婚】民眾目擊珍妮花和未婚夫紐約登記註冊

《變種特攻：黑鳳凰（X-Men: Dark Phoenix）》上映後就少在公開活動露面的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence），被傳已在美國紐約登記結婚，她和未婚夫庫克馬隆尼（Cooke Maroney）雖穿著輕便，不想引人注目，仍被發現一起到市政府，手上似乎拿著結婚證書。 歐美娛樂網站報導她將在下個月舉辦盛大的婚禮派對，邀請親友同樂，她的發言人尚未證實。

珍妮花羅倫絲年紀輕輕就成當紅女星，又已登上奧斯卡影后寶座，事業豐收之餘，感情發展自然備受各方關注。她和合演《變種特攻》系列的Nicholas Hoult交往數年，分手後又復合，最後仍然各走各路。珍妮花之後和Coldplay的Chris Martin、《Mother！》導演Darren Aronofsky約會，也都沒有結果。

Cooke Maroney是紐約的藝廊總監，雖非娛樂圈中人卻和藝術界頗有關聯，和珍妮花意外契合。她曾在訪問中提到，碰上Cooke之前，「婚姻」並沒有在她的想法之中，但遇見了Cooke，她覺得想嫁給他，也做好彼此專屬對方的心理準備，願意許下一生承諾，因此開始籌備婚事。

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據「Page Six」報導，珍妮花在美國時間周一當天穿著灰色西裝外套搭配牛仔褲，與身穿長袖棉質運動衫的Cooke一起出現在紐約市政廳，身旁有兩個保鑣與一位攝影，並不是很大的陣仗。某位目擊者在Twitter上寫道：「當你領到結婚證書時看到Jennifer Lawrence從你身邊走過、在你眼前結婚。是的，市政廳很酷！不可錯過的地點。」 但稍後這則推文就被刪除。

歐美八卦雜誌早就迫不及待報導珍妮花的婚事，她被形容在新片片場，因為太專注在婚禮籌備，常常發脾氣，她也透露自己對各項事宜安排有點懶散，拖到最後一刻才辦告別單身派對，結果好友一個都不能來，讓她難過到大哭一場。

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