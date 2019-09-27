捲入「江嘉敏X先生風波」被鬧「BIXXH」　鄺潔楹：會更加小心識人

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24歲無綫小花江嘉敏（Kaman）與任職電競公司高層的男朋友Anthony拍拖以來，感情都相當穩定。不過早前，她卻被爆料，指她勾搭男友的富商好友X先生，更附上不少WhatsApp截圖以及錄音，最終她亦出面反擊，接受《香港01》訪問時澄清相關傳聞：「我唔介意畀我護照紀錄大家睇。借錢我就唔詳細講，唔真實嘅我都唔多回應。」

鄺潔楹（Judy）近月正式加入TVB。（IG@judy_kwong）

不過，今日又再有新聞爆出，指X先生（Geoffrey）十分有女人緣，除江嘉敏外，更認識王敏奕、鄺潔楹（Judy）和前As One成員Shin（吳思佳）三人，在一次派對中似飲酒後，更與她們親密地攬頭攬頸合照。不過未知是否因愛成恨，新聞中就指這位X先生的IG Story中出現了多個罵鄺潔楹（Judy）的帖文，其中一個還用上了Judy的IG首頁，並用英文紅字寫上︰「One certified bitXh」、「This BitXh is so ugly man. And she smells like shXt too. I warned that u won't like and my homies when we are angry miss pretend to be cute. U in this just cause u sxxked some. U gonna be even more famous now cause u got our attention」（她很醜惡，臭得像屎一樣。我警告大家，她經常扮可愛，你現在已吸引到我的注意）的大字。

鄺潔楹（Judy）出道以來一直以健康可愛形象示人。（IG@judy_kwong）

《香港01》就着事件向當事人鄺潔楹查詢，她以WhatsApp回應道：「無更多回應啦。」與X先生認識了多久？「（emoiji雙手合十）都無嘢要補充了，要講嘅都講咗。只能說以後會更加小心識人，同埋會多加注意影合照的距離。」據報導指，Judy與X先生只見過一次，也沒交換電話。

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