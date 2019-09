捲入「江嘉敏X先生風波」被鬧「BIXXH」　鄺潔楹：會更加小心識人

24歲無綫小花江嘉敏(Kaman)與任職電競公司高層的男朋友Anthony拍拖以來,感情都相當穩定。不過早前,她卻被爆料,指她勾搭男友的富商好友X先生,更附上不少WhatsApp截圖以及錄音,最終她亦出面反擊,接受《香港01》訪問時澄清相關傳聞:「我唔介意畀我護照紀錄大家睇。借錢我就唔詳細講,唔真實嘅我都唔多回應。」

鄺潔楹(Judy)近月正式加入TVB。(IG@judy_kwong)

不過,今日又再有新聞爆出,指X先生(Geoffrey)十分有女人緣,除江嘉敏外,更認識王敏奕、鄺潔楹(Judy)和前As One成員Shin(吳思佳)三人,在一次派對中似飲酒後,更與她們親密地攬頭攬頸合照。不過未知是否因愛成恨,新聞中就指這位X先生的IG Story中出現了多個罵鄺潔楹(Judy)的帖文,其中一個還用上了Judy的IG首頁,並用英文紅字寫上︰「One certified bitXh」、「This BitXh is so ugly man. And she smells like shXt too. I warned that u won't like and my homies when we are angry miss pretend to be cute. U in this just cause u sxxked some. U gonna be even more famous now cause u got our attention」(她很醜惡,臭得像屎一樣。我警告大家,她經常扮可愛,你現在已吸引到我的注意)的大字。

鄺潔楹(Judy)出道以來一直以健康可愛形象示人。(IG@judy_kwong)

《香港01》就着事件向當事人鄺潔楹查詢,她以WhatsApp回應道:「無更多回應啦。」與X先生認識了多久?「(emoiji雙手合十)都無嘢要補充了,要講嘅都講咗。只能說以後會更加小心識人,同埋會多加注意影合照的距離。」據報導指,Judy與X先生只見過一次,也沒交換電話。