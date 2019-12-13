李現《劍王朝》髮型勁崩壞！求網友助P靚仔瀏海　卻慘變天線得得B

內地男星李現因《親愛的熱愛的》爆紅，頂着「現男友」的聲勢，新戲《劍王朝》開播1小時即在愛奇藝台灣站衝破200萬流量，擠下《皓鑭傳》開播28小時破百萬紀錄，稱霸百萬排行榜第1名，但他劇中瀏海造型慘被吐槽「得罪造型師」，而他本人也「自我放棄」，宣布舉辦「李現瀏海P圖大賽」，笑爆網友。

李現在《劍王朝》中的瀏海造型有點細路仔Feel，同「型」相去甚遠：

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李現聽聞劇中瀏海造型被大肆吐槽，先是嘆了一口氣，呼籲大家：「不能拿看《親愛的熱愛的》的心態去看《劍王朝》，真的完全不一樣。」隨後更在微博上號召網友「幫丁寧（劇中角色名）P個新瀏海」，不只吸引網友惡搞成格格、天線寶寶、美少女戰士，就連李一桐、劉奕君和導演都加入戰局大秀畫藝，官方也預告李現將在12月20日「撩開瀏海」，要大家再忍忍、等待新造型。

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另外，何潤東在《劍》劇中飾演巴山劍場之主、天下劍首梁驚夢，卻慘遭背叛餵毒酒，最後灰飛煙滅而亡，僅出演16分鐘，讓網友傻眼大呼：「竟比吳聘（電視劇《那年花開月正圓》何潤東角色）還早領便當！」而何潤東也在粉絲團發了一張吃便當的照片笑說：「經紀人拿個便當給我，告訴我吃掉就對了。」還安慰粉絲「節哀」自嘲，搞笑宣布梁驚夢下線。

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