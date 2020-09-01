【反黑路人甲．劇透】姜大衛被捉走　張振朗退出卧底

《反黑路人甲》第十七集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，芷（湯怡飾）珊必須被拘留四十八小時，晨爺（姜大衞飾）無計可施。子堅（陳志健飾）當眾向水姐（蔣家旻飾）唱歌示愛，水姐向細倫求助。細倫硬着頭皮承認清水是自己的女人，子堅傷心，決定向喪鐘（徐榮）借刀手殺細倫。細倫為進警署陪伴芷珊，憤然在街上行為不檢，欣頤（馮盈盈飾）無奈拘捕細倫。芷珊喜見細倫來陪伴自己，欣頤滿不是滋味。明麗（高海寧飾）、水姐各自得知細倫被捕，前往保釋細倫。高彬得知子堅欲殺細倫，偕陸秋（朱敏瀚飾）往談判。子堅坦言不忿細倫搶走水姐，高彬（張振朗飾）迫不得已承認細倫跟自己才是真愛！

芷珊必須被拘留四十八小時。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，細倫與芷珊暫時獲釋，蔣家三姊妹欲了解細倫的感情事。欣頤穿制服跳舞的視頻在網絡瘋傳，被KY （張國強飾）暫時停職並調離臥底行動。千瑜（傅嘉莉飾）得知定邦（于洋飾）有部神秘手機，司徒信（許家傑飾）認為這手機或是破案關鍵，千瑜卻發現司徒信瞞騙自己……欣頤將要交出指揮權，決定聯同細倫與高彬綁架晨爺，逼他交代神秘戶口是否用來買兇殺定邦。細倫與高彬軟硬兼施，晨爺終說出始作俑者的身分。喪鐘指細倫再利用清水便家法侍候，細倫擔心清水安危前往找她，清水向細倫獻吻。

捉咗晨爺！（《反黑路人甲》截圖）

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