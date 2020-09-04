反黑路人甲．劇透｜張振朗被迫上演情慾戲　王浩信高潮眼夠真！

《反黑路人甲》第二十集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）欲退出行動，獲高彬（張振朗飾）鼓勵撐下去。欣頤（馮盈盈飾）欲找一哥（蔡國慶飾）商量，卻被K.T.（張國強飾）耍走。千霞（賴慰玲飾）勸高彬當掌舵人，高彬謊稱有女友並想退出江湖，千霞決定解決喪鐘（徐榮）。欣頤向明麗（高海寧飾）坦言細倫是警方臥底，希望她別公開與細倫的戀情。高彬得悉千霞向叔父借刀手，便偕細倫與陸秋（朱敏瀚飾）前往纏住喪鐘，望能阻止芷珊下手。高彬洞悉千霞行蹤，成功勸服千霞不殺喪鐘，喪鐘旋即被另一班人伏擊。細倫遇上被自己襲擊至昏迷的警員，及後獲悉一切是欣頤策劃，恍然一直被矇騙。

細倫遇上被自己襲擊至昏迷的警員。（《反黑路人甲》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，水姐（蔣家旻飾）見細倫與明麗公開戀情，找高彬問又被潑冷水。細倫回家後竟見明麗在宣示主權，芷珊（湯怡飾）又來歸還欠單，細倫煩上加煩。細倫為脫離臥底行動，找高彬拍親熱照，待叔父們來罷免自己。水姐派鐵頭（陳志健飾）擄走明麗，要脅明麗放棄細倫否則燒死她。欣頤復職，答應安排細倫退出行動。千瑜（傅嘉莉飾）發現定邦（于洋飾）的第三部手機，千霞（賴慰玲飾）即把手機鎖在夾萬，司徒信（許家傑飾）着千瑜幫忙破案。細倫與高彬的親熱照落入晨爺（姜大衛飾）與喪鐘手中，水姐以為高彬是細倫的真愛，率眾要燒死高彬。

上演一場激情戲。（《反黑路人甲》截圖）

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