麥包追討賠償敗訴　發長文表示不滿：為何我敗訴？這就是法律

麥包對敗訴一事很有感覺，寫了800字回應事件。

麥包追討賠償敗訴案，今日(28日)高等法院頒下判詞，裁定麥包敗訴，被告向麥包追討款頂亦同告失敗，對於判詞，麥包好有感覺，寫了800多字回應。他說:「謝謝大家的關心，事情總算告一段落，人也輕鬆了，上次上完庭得到對方在庭上承認我不是騙徒時我已當事情完結了。其實這次訴訟是因有人話我是騙徒，欠她118萬，先有律師行致電太太替黃女士追數，太太已向對方律師行解釋跟本不認識對方，亦沒有欠對方錢，及後亦交由我方律師行作了書面的回覆。但之後太太收到自稱替黃女士收數的人打電話來追數丶要脅和恐嚇，再而有人到TVB追債及到我代言的商鋪攪事而起。我們已嘗試報警，但因證據不足只能交由律師處理，亦基於當時有其它代言產品在身和剛好是「羅生門」話劇演出之時，為免有所影響，同律師商量後決定申請禁制令。但禁制令後仍收到恐嚇電話，所以決定提出訴訟要求停止騷擾和賠償。」

麥包最近開設了和牛店，轉戰飲食界

「後來直至真正騙徒被定罪，對方才找人打電話給我們要求庭外和解，但不作任何賠償，當無事發生。我為求還自己清白唯有繼續訴訟下去。時至今日已幾年過去，在庭上黃女仕亦親口承認我不是騙徒，亦已清楚知道我也是受害人，說那騙案與我無關，叫做還我清白了。而今日『法官今（28日）頒下判詞裁定麥長青敗訴，同時亦駁回被告要求麥賠償118萬港元的反申索。』亦證明我沒有欠人錢，再次還我清白。整件事擾攘要幾年，真的身心疲累，亦多方面受到影響，自己亦等同賠上了多年工作努力。訴訟其實主要為取回清白，和請某些人不要再作出騷擾。訴訟目的已達，只是金錢和其他都犧牲不少。」

麥包亦有不時開live唱歌同藝人好主持節，保持住人氣。

但不吐不快的是，既然黃女仕都承認我不是騙徒，法庭亦證明我沒有欠人錢，但為何我敗訴？這就是法律，法律是講證據，是誰叫誰去恐嚇丶收數丶追數丶搗亂？而所有收數丶追數丶搗亂.........我都沒親眼見，親耳聽，也沒有證據證明是誰所做..........一切疑點歸於被告的前提下....................做壞事的人只要懂走位，行走在法律的灰色地帶，就可免法律的制裁繼續犯法。今次(希望是唯一的一次)，非常感謝我的兩位位律師一直以來的支持和幫助，令我在整個訴訟中安心不少。亦謝謝所有關心和相信丶支持我的朋友，我兩夫妻只會展望將來，過好每一天。放心！長青不死！哈哈！