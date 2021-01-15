亞洲三大帥氣和尚！188cm男模撞臉水行俠　泰國爆肌男剃光頭Man爆

袈裟也擋不住他們的帥！近期25歲男模Paing Takhon，因為有著188公分的夢幻身高，加上深邃五官、精壯身材，以及一頭長捲髮，氣質激似積遜莫瑪（Jason Momoa），故被網友封為「亞洲版水行俠」，因為當地有成年男子前往寺廟修行的習俗，他近期剃掉長髮短期出家十天，照片曝光馬上又引起暴動。

留著光頭穿上袈裟的Paing Takhon，不但帥氣不減，五官更顯立體，露出藏不住的粗壯手臂與肩膀，不管正面、側面都無死角，完美身材比例連袈裟都擋不住，舉手投足都讓粉絲直呼「地表最帥和尚」，讓許多女粉絲大飽眼福。（點圖放大↓↓↓）

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除了緬甸有帥和尚，其實各國也有不少讓人難以清心寡慾的僧侶，泰國也有一位「亞洲變形俠醫」Jeans，原本是一名健身教練的他，身材當然是好得沒話說，有著冰塊腹肌的精猛身材，渾身散發滿滿費洛蒙，先前也因為泰國習俗出家，剃髮後的他Man味滿點，讓女網友看呆「好想破戒」。 （點圖放大↓↓↓）

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除了肌肉型和尚，中國也有一名顏值衝天的男和尚，即使是頂著大光頭，但他精緻的五官，搭配白皙的皮膚，仍然帥度滿點，直接讓顏值凌駕於造型，讓網友直呼甘願「被他超渡」，事實上這位和尚是位中國男Coser 「你的糖分」的造型，他擅長古裝裝扮，舉手投足都是仙氣逼人，每張照片都帥度破表。（點圖放大↓↓↓）

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同場加映：驅魔麵館｜51歲劉俊相靠兩種運動練成爆肌身形 琴棋書畫乜都識（點圖放大▼▼▼）

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