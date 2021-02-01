《璀璨帝國》提醒幸福千金難買？Kevin是棄兒、Christine生唔出

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-01 23:29

想買新衫，Dior 法國總店就會派個私人導購，帶著最新的系列從巴黎直飛到家裡。因為成世人沒有打過工，想要體驗工作的感覺時，只能在法航的飛機上穿上空姐制服，為大家端茶送水五分鐘。心情不好時，就在奢侈品店裡連續購物五天，從店開門一直買到關門。

上面這些，都是Netflix新播出的亞裔富豪真人騷《璀璨帝國 Bling Empire》中的情節。幾位主演都生活在洛杉磯的頂級富人區——比華利山（Beverly Hills）。在他們的圈子裡，也有著層層鄙視鏈，撕逼、炫富、耍心機更是一個不少。這部劇播出後，最大的爭議是其中許多對於亞洲人的「妖魔化」印象，比如什麼事都要請算命大師看相，講究風水，「就算去拉斯維加斯賭錢，也要拿出指南針」。

點擊下圖了解節目中的主角背景：

+ 3 + 3 + 3

雖然幾位主演的生活很富有，但連「一家人團聚吃一次飯」這樣平凡普通的願望都無法實現。以及即便已經富有如斯，竟然有人還是會為生不出兒子，「傳不了香火」而煩惱。家財萬貫或許可以買來快樂，但短暫的快樂之後，迎來的是更多的空虛和失落。

1. 狗血戀情，獨居富婆 除了有錢還有背景

《璀璨帝國》中，「有錢」只是主角們的基礎標配，每個人的背景都不一般。每一集裡出現最多的就是各種派對，金燦燦的香檳、滿溢的魚子醬是標配。

【相關圖輯】璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人 揮霍炫富生活被網民嘲冇腦

+ 3 + 3 + 3

上圖的這位是來自台灣的Christine Chiu。Christine 曾經出演過真人秀《比華利山靚太私生活 The Real Housewives of Beverly Hills》，她的老公是比華利山知名的整形外科醫生Gabriel Chiu，為不少亞裔名媛、政商人士服務過。兩夫妻靠著Christine 出色的公關交際，躋身當地亞裔名流。一上來，Christine 就口氣不小：她稱自己的丈夫是中國宋代王室的24 代直系子孫。

Christine認為自己是比華利山的Party Queen，但這一頭銜的實際擁有人 Anna Shay 總要殺她的風頭。Anna Shay是軍火商Edward Shay的女兒，日俄混血，在日本出生長大，一共結了四次婚，目前過著快樂的單身獨居富婆生活。父親去世後，她和弟弟以12 億美金賣掉了原有的公司，開始在比華利山莊經營房地產，自己住著價值1600 萬美元的豪宅。在劇中，Anna 年紀最大，過得也最瀟灑，她明事理又愛憎分明的性格，吸了一班粉絲。

Anna Shay是軍火商Edward Shay的女兒，自己住著價值1600 萬美元的豪宅。（劇集截圖）

【相關圖輯】璀璨帝國｜46億身家富婆Anna對窮友最疏爽 生日送三十萬鑽石手鏈

+ 6 + 6 + 6

新加坡富二代Kane Lim，父親從事石油、運輸等行業，身價過億。Kane 篤信佛教，喜歡花花綠綠的鮮豔風格，和很多男孩子一樣超愛買鞋，家中有一整面堪比奢侈品店陳列的開放式鞋牆。他說自己從17 歲起就從父親那裡借了一筆錢，開始學習投資經商，還創辦了自己的奢侈品牌。20 歲的時候，就已經實現了財務自由——這聽起來像是一個勵志故事。劇中的主演們都是本色出演，且基本都有自己的Instagram，讓這部真人騷顯得更加真實。

2. 「珠寶就是要戴得越多越好」﹑「比華利山的人又累又抑鬱，花錢就是他們的發洩出口。」

主演之一Kane Lim 說的這句話，或許可以很好概括這些亞裔富豪的日常生活，但在花錢的同時，他們也要分出各種高低鄙視鏈，隨時準備開始比拼。給小朋友的的一歲生日會，也能辦成一場慈善派對：包下一整座兒童博物館作為場地，先是雞尾酒會，再是正式宴會，席間還能玩到裡面放著各種Gucci手袋的夾公仔機。各種有明顯logo的大牌隨時出現，包括但不限於LV、Chanel、Hermès、Dior、Fendi、Versace、Gucci 等等。幾位主演都對Dolce & Gabbana 的王冠頭飾情有獨鍾。一頂售價八九千美金，在重要社交場合從頭就開始比拼。

+ 8 + 8 + 8

第一集裡，Christine 舉辦了一場慶祝中國春節的盛大派對，贈送給座上賓們的伴手禮，是幫助每個人資助一名在中國的孤兒。老公覺得她佩戴的珠寶太多太大，她卻表示「珠寶就是要戴得越多越好」。派對上，Christine 炫耀自己去巴黎睇騷的經歷：「我都是住總統套房。」結果被身邊的「真old money」Anna 一秒拆穿：「真的嗎？那我怎麼從來沒見過你？」

Christine 某日戚起條筋，想買一架Ducati電單車，即便她並不懂揸。Kane 好奇問她為什麼要買，Christine 答道：

萬一遇到地震和核彈襲擊時，我可不能像電影裡那樣被堵在路上等死，我需要一輛電單車，騎著它去坐私人飛機。 Christine Chiu

但其實叫Kane 一起買電單車只是藉口，Christine 只是對上次Anna 在派對上拆穿自己的事情耿耿於懷，重金購入了一套Louis Vuitton 的高級珠寶，準備在Anna 的Party上殺殺她的氣燄，先來給Kane show off一輪。「我覺得她要倒霉了。」Kane 說道。Anna 也不是省油的燈，在派對上等Christine 炫耀完自己也有的這套高珠後，就把她安排到了最遠的座位，並且只送了一對便宜的巴卡拉Baccarat紙鎮作為禮物。在往常，Anna 送給賓客們的禮物通常是卡地亞（Cartier）、勞力士（Rolex）這個等級的珠寶、手錶。言外之意：「整個比華利山的亞裔女富豪裡，只有我Anna 才是Queen，休想搶我的位子！」

3. 生男孩，貪意頭 有錢人也會內捲

《璀璨帝國》的主角們雖然富有，但該內捲還是會捲（意指自我消耗與重覆）。同時，一些專屬於亞裔的刻板印象，也在劇中旁敲側擊地被拍出來。即便光彩照人如Christine，也難逃老公家裡「必須再生一個兒子」的魔咒。兩人結婚11 年，才通過試管技術生下了BabyG，在懷上孩子之前，她在家裡的地位極低：吃飯不能上桌，兩公婆態度冷淡，處處都要睇臉色行事。但老公的父母還不滿足，覺得要讓Christine 再生一胎，兩人因此鬧了很多不愉快。

之前豪華氣派的一歲生日宴，也是為了「讓小朋友知道他的父母願意回饋社會，留下一點傳承，這樣他就能去更好的學前班。」（節目截圖）

Christine 的兒子BabyG 才一歲，但她已經開始和老公商量，要在目標的學前班附近，趕快再買一套校網好的房屋。她還帶著BabyG 去拍時尚雜誌的內頁，並叫來身為模特的Kevin來示範動作。為的是讓兒子在申請學前班時「能有一些簡歷」。之前豪華氣派的一歲生日宴，也是為了「讓小朋友知道他的父母願意回饋社會，留下一點傳承，這樣他就能去更好的學前班。」

今年只有22歲的北京女孩Jaime Xie，是矽谷某中國科技大佬的女兒，從小熱愛購物，大學未畢業就做了時尚blogger，屢屢出現在時裝週頭排。Jaime最大的苦惱是：做blogger一次四萬美金的合作費用，只能訂購幾身每件只穿一次的高定禮服。和朋友聚會時，她提起自己特別喜歡馬術，並且差點買下一個馬場——但是很遺憾付款不夠快，被喬布斯（Steve Jobs）的女兒Eve 搶了。

Jaime Xie穿搭充滿個性，被譽為「最潮千金」！按圖睇睇︰

+ 5 + 5 + 5

牛仔帝國繼承人Cherie Chan 和男友Jessey Lee，兩人同居且有兩個小朋友，但一直沒有結婚。兩人的第一個孩子選擇在6 月18 出生，只是為了討個「六一八」的好意頭。Jessey 一直沒有說要和Cherie 結婚的事情，Cherie 追問他，他說︰

我的風水大師說了，今年不適合結婚。 Jessey Lee

牛仔帝國繼承人Cherie Chan 和男友Jessey Lee兩人同居且有兩個孩子，但一直沒有結婚。（IG@cherieofficial）

【相關圖輯】璀璨帝國｜牛仔布王國千金Cherie未婚生子 不甘沒名份向男友求婚

+ 9 + 9 + 9

身為亞裔，Kane 在和路邊的人打招呼的時候這麼介紹自己：「我們是來買你們的房子的！」Kane 還曾經和主演之一Kevin調侃過一些亞洲人的生活習慣和印象，比如中國人的數學都很好......Kane的朋友Kevin是劇中唯一一位非富豪成員，靠著一張帥臉，當模特為生。

他在韓國出生，從小被美國人父母收養，因為結識了Kane 而進入了有錢人的圈子，同時也試圖和劇中的女老闆Kelly 發展一段戀情。Kane在劇中是個比較「尊重傳統」的富二代形象，會慫恿朋友購買昂貴的魚翅、花膠、海參等作為補品。以及保留了亞洲家庭的傳統——入屋就要換鞋。和Kevin兩個人凡事都愛請個「大師」來問一問。

【相關圖輯】璀璨帝國︱爆肌Kevin做46億富婆玩伴 玩健身由四眼仔逆襲變猛男

男模Kevin Kreider小時候與現在的比較。（網上圖片）

+ 32 + 32 + 32

《璀璨帝國》中，這些亞裔群體十分團結，大事小事都會相互幫忙。同時，也通過富有東亞文化的視角，展示了不少亞洲傳統文化的影子，比如佛教、家庭的傳承等。但就像劇情裡呈現的那樣——巨大的財富並不等同於開明、進步的思想，也並不意味著真愛會永留身邊。即便如此，這部真人騷還是引發了許多關注和討論，一播出就有人問，劇中的奢華生活究竟是不是真的？人人都想過富有的生活，但其中的滋味冷暖自知，生活也不只有購物和瘋狂的派對。或許就像是主演之一Kane 所說，這一群人的生活︰

也會有普通人所經歷的曲折，但我們就喜歡這樣，能聚在一起吃很多好吃的，開開心心就好。 Kane Lim

【相關圖輯】璀璨帝國｜名媛花千萬搞肉毒桿菌Party 畀嘉賓試玩最新緊股儀器