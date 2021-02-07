鄭欣宜千呎豪宅只用淨色超簡約　廚房走外國農村風格才是全屋重點

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鄭欣宜（Joyce）周不時都會在YouTube拍片分享日常點滴，上月她拍片與許廷鏗在家中食飯公開了部份千呎豪宅內部而受到關注，近日她再邀請朋友到家中下廚，之前未公開過的角落亦終於一一入鏡，其中以甚有外國特色的廚房最為吸引人注目，不但有幾個入牆式大焗爐，空間亦闊落到六個人同時下廚都沒有問題！

鄭欣宜現居西半山嘉和苑一個約1093平方呎的三房單位。（Instagram：@princejoyce）

欣宜現居西半山嘉和苑一個約1093平方呎的三房單位，闊落的客廳和飯廳以米白色簡約風格為主，至於欣宜的睡房一樣走務實的路線，只有淨色的傢俬，沒有半點華而不實的元素，浴室亦以自然風格為主，採用木色的竹簾再加上一個綠色盆栽增添大自然的味道。

欣宜的睡房走務實的路線，全部都是淨色的傢俬。（YouTube：Joyce 鄭欣宜）

浴室亦以自然風格為主，採用木色的竹簾再加上一個綠色盆栽增添大自然的味道。（YouTube：Joyce 鄭欣宜）

全屋的重點原來落在廚房入面，自小在外國長大的欣宜可能是特意參考外國的農村風格裝潢，採用木作為廚房牆身，再加上多個入牆式大焗爐，真的甚有在鄉村小屋入面下廚的感覺，下廚起來零舍有感，邀請朋友上來每人炮製一味餸都綽綽有餘！

欣宜的廚房好有外國feel！（YouTube：Joyce 鄭欣宜）

點擊觀看欣宜家中內部：

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