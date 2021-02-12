矚目配角︱蘇恩磁曾四出登台　返TVB因怕人笑︰年紀咁大仲企喺台

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-12 22:30

有人說一個女演員的黃金期非常短暫，一定要好好拼搏，衝上一線。不過蘇恩磁卻在二十多歲時跌跌碰碰，跳出了無綫，先後轉到佳藝和麗的，後來更有一段長時間登台唱歌。出身於小康之家、後瞞着家人報名讀無綫藝訓班、到加入TVB，一開始勢頭大好，在1970年代的幾部電視劇中擔任有名有姓的角色，後來卻因為一件事而斷然離開。 年輕時，總是不會有「後悔」兩個字出現，現在的蘇恩磁如是說︰「每個人行嗰條路，當時你會咁諗，但係你事後嘅諗法同你當時嘅諗法唔會一樣。老實講，後生時，十幾歲，乜都唔需要，又唔需要養家，你做一個抉擇係好容易。」 攝影：陳順禎 短片︰呂榮棟 剪接︰呂榮棟

蘇恩磁年輕時好時髦！（蘇恩磁Facebook圖片）

現年67歲的蘇恩磁有「闊太王」的稱號，經常演有錢的太太。（陳順禎攝）

早於讀書時遇珍姐︰佢未必會識我

蘇恩磁原名是蘇慧瑜，外表高貴、經常演「闊太」的她其實也是出身小康，由始至終也不愁養家。中五畢業後，她就沒有再讀書，選擇讀無綫藝員訓練班。她早在讀書時已在香港電台做過暑期兼職播音員，那時候原來早遇過人稱「珍姐」的無綫高層曾勵珍，她對珍姐印象深刻，因為當年對方是主角級數，不過二人就沒有接觸，後來她在無綫工作，也不曾跟對方提起過，她表示︰「佢未必會識我，唔會記得我。」後來她瞞着家人，叫朋友為她簽名報藝訓班，「我諗我哋個年代對娛樂圈唔應該係而家咁開放，始終佢哋覺得會黑暗，係大染缸之類」，直到要頻頻上課到之後上班，紙包不住火，不得不向家人坦白。

《愛·回家之開心速遞》的「二龍太」的角色非常「入屋」。（微博圖片@蘇恩磁Ceci）

因被迫報時而毅然離開無綫︰我就唔係咁鍾意

1972年入行，蘇恩磁當時只有19歲左右，第一部參與的電視劇是《浪子》，在劇中飾演一名茶客，後來在1970年代參演過幾部電視劇。不過直至她離開TVB前，只拍過《浪子》、《琉璃世界》、《船》和《啼笑因緣》四部劇。後來她毅然離開，原來是因為她被安排做報時，「全日要Stand by喺嗰度要做好長時間，如果係諗住做藝員，當然唔想喺個幕後度，見唔到你個樣，得把聲咁樣，後來我就唔係咁鍾意囉。」輾轉間，先後轉投過麗的電視和佳藝電視，直到1978年佳視倒閉，又在中環做過OL。在佳視倒閉時，她只有25歲，之後她有好一段時間就沒有做幕前，卻偏偏是女演員最黃金的時間。

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踏上四處登台之路 卻因怕閒言閒語而重回原點

蘇恩磁只好另覓出路，跟張伊雯、戴思聰學唱歌，四出走埠登台，除了自覺不是唱歌的材料外，也因隨着年齡漸長，怕別人的閒言閒語，「好多嘢要面對觀眾嘅時候，好多後生嘅出嚟，你年紀咁大仲企喺台度。（有人指指點點？）我冇聽過，但係我哋個年代，有時有啲歌星好老嘅，60、70歲，我哋有時睇到（會講）『嘩咁老佢都仲唱緊歌啊』，我哋自己都會咁講，尤其是女人嚟講，個感覺會強啲。」登台到處唱歌的生活過了6年左右，她直言登台的收入比拍劇更可觀。但最後兜兜轉轉還是回到原點，重返無綫。

2016年，從羅蘭姐手上接過《Sunday好戲王》「闊太王」一獎。（微博圖片@蘇恩磁Ceci）

90年代重返無綫演閒角從頭開始 首次演「阿媽」感無奈

1990年回到無綫，已物是人非，蘇恩磁說︰「其實初初返去嗰時，好多人都唔識我啦已經，我雖然係TVB出嚟，但係好多人都唔知我係邊個。」於是她從蘇慧瑜改名為蘇恩磁，當自己是新人一樣做。離開無綫前，是勢頭大好的女新人，但再返舊公司，演的戲路已變成了無數閒角，或甚開始演別人的媽媽，她直言最初叫她演媽媽，她極不習慣。突然有一天，有助理編導邀她在《龍影俠》中演李克勤的媽媽，「當時會覺得『吓，做李克勤阿媽？我點做李克勤阿媽啊？』」後來知道主角李克勤有三個媽媽，而他是收養的，心理上感覺好點。

不過到第二次時，是要在劇集《孽吻》中演陶大宇的母親，而事實上他們的真實年紀只差10年，她語帶無奈的說︰「咁你都知陶大宇都高頭大馬㗎嘛，其實我心理都有啲障礙。嗰時我都係三十幾歲㗎咋，咁佢叫我做佢阿媽，咁我點呢？跟住佢就畀我戴一個假髮，戴個眼鏡，我仲記得當時個老公係林尚武。後尾之後再拍呢啲角色，你拍慣咗，就已經冇乜感覺，OK啦，乜嘢阿媽都做囉。」

堅持演戲於2014年獲頒「專業演員大獎」

蘇恩磁形容自己為「好Chur」的人︰「我差唔多返TVB 30年，我29年係爆show。」那一年就是重返TVB的第一年，因為沒什麼人認識她。（陳順禎攝）

蘇恩磁卻堅持演戲，堅信即使是演媽媽，或演什麼都可以發揮。事實的確如此，重返無綫30年，演過不少令人深刻的「阿媽」，有《使徒行者》的「Susie媽」和《愛·回家之開心速遞》的「二龍太」等。而且其實這類角色也是「長做長有」。直到《萬千星輝頒獎典禮2014》，她獲頒「專業演員大獎」，是TVB第一個頒給她的獎項，獲得肯定。而她也形容自己為「好Chur」的人︰「我差唔多返TVB 30年，我29年係爆show。」

蘇恩磁在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲頒專業演員大獎。（微博圖片@蘇恩磁Ceci）

記者問及蘇恩磁如果給她再選一次，她會否選同一條路，她感嘆的說︰「我係後悔我冇讀咁多書囉，如果我可以讀多幾年書，或者個諗法唔同，好多嘢都唔同囉。」成熟後回望人生，總是會有某些後悔的事，不過命運這回事，沒有走過，又怎知路是走得通呢？

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