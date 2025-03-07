謝霆鋒中環物業舊年閒置一年無人承租 減4萬港元出租給珠寶店
撰文：聯合新聞網
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謝霆鋒4月將於香港啟德體育園開唱，沒想到首波票開賣後秒殺，主辦單位緊急加開場次但仍一票難求。而近日謝霆鋒名下位於香港中環的店鋪，由原先開價10萬港元月租減至6萬元出租給珠寶店。
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據悉，該店鋪自2024年1月起閒置，目前已超過一年無人承租，原本開價10萬港幣出租，但始終乏人問津，今年1月減至6.8萬，近日經協商後終以6萬港幣租出。
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該舖位地點位於香港中環擺花街，地下建築面積約700平方呎，閣樓建築面積則有約500平方呎。有消息指出，原本此物件由英皇集團主席楊受成，於2012年以9120萬港幣購入，而後轉送給謝霆鋒，至今一直都是謝霆鋒的名下房產。
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