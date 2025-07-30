57歲綜藝天王驚傳緊急入院　盼為10歲女「活久一點」兩個月減17KG

57歲台灣主持人沈玉琳昨（29日）因身體不適緊急送往台灣內湖三軍總醫院，好友潘若迪現身陪同，表情憂心。所幸經助理證實，沈僅為不適前往檢查，並未住進加護病房，節目製作也將以其健康為優先考量。



近年沈玉琳積極改善健康，兩個月內成功瘦下17公斤。他在網路節目中透露，受到YouTube介紹「超慢跑」影響，加上體重超標、肝功能數值異常，決心改變生活，並坦言：

「小孩才10歲，要活久一點。」



沈玉琳與愛女一起睡午覺。（沈玉琳臉書）

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他靠著摩羯座（山羊座）的毅力實行「超慢跑」與168間歇性斷食法，一個月就減掉10公斤，並嚴格控糖，強調「糖就是毒藥」。被問為何能狠斷糖份，他動情表示：

「那就是因為每天看我女兒，她需要爸爸。」



除了女兒，他也提及年輕17歲的妻子芽芽是減肥的另一動力。他坦言擔心若自己提早過世，妻子可能改嫁，還會帶走龐大家產。他語帶現實說：「想到這些，我就坐立難安。」因此多年來努力維持健康生活。

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