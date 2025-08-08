41歲懷孕視后IG慶生相明艷照人 6月被捕獲凸肚散步預產期在秋季
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
許瑋甯日前迎來41歲生日，她於社群分享和友人慶生的限時動態，依舊美到發光，而隨著卸貨日子越來越近，網友也留言「平平安安」，期待寶寶到來。
許瑋甯2021年與邱澤登記結婚，今年母親節前夕傳來她已懷孕4個月好消息，網友狂賀，雖然夫妻兩人未親自證實喜訊，但當時消息傳出後，與邱澤交情好的陳美鳳出席活動被問到喜訊，表示「替她高興、很多人都期待他們的第一個小朋友」，側面證實許瑋甯喜迎首胎好消息。
【圖輯】點圖放大看更多許瑋甯照片👇👇👇
+16
而6月時，她挺孕肚獨自散步被目擊，當時目測已7個月左右，預產期約莫在秋季。許瑋甯分享慶生照，一張未露孕肚，另一張則穿著寬鬆，手臂則依舊纖細，狀態看起來狀相當不錯。
【圖輯】點圖放大看更多《她和她的她》劇照👇👇👇
+8
41歲人氣女星被質疑有金主 如今瘋傳嫁78歲法國富豪 首開腔回應49歲「封殺女星」投資版圖縮水 被傳名下三公司1590萬股權被凍結婚姻有千百種樣貌 從3位女星故事理解愛情 離婚亦是對人生負責陳妍希私藏5個女星級消水腫法 每天早上喝「這飲料」助溫和排毒女星結婚3年傳婚變 老公IG轉發5個Po疑被背叛：婚姻非人生的全部還珠、浪姐女星「腿張開」豪邁坐姿惹激辯 原來對子宮健康有益？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】