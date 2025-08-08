41歲懷孕視后IG慶生相明艷照人　6月被捕獲凸肚散步預產期在秋季

許瑋甯日前迎來41歲生日，她於社群分享和友人慶生的限時動態，依舊美到發光，而隨著卸貨日子越來越近，網友也留言「平平安安」，期待寶寶到來。



許瑋甯2021年與邱澤登記結婚，今年母親節前夕傳來她已懷孕4個月好消息，網友狂賀，雖然夫妻兩人未親自證實喜訊，但當時消息傳出後，與邱澤交情好的陳美鳳出席活動被問到喜訊，表示「替她高興、很多人都期待他們的第一個小朋友」，側面證實許瑋甯喜迎首胎好消息。

許瑋甯挺孕肚慶生。（IG@anno8o7）

許瑋甯挺孕肚慶生。（IG@anno8o7）

【圖輯】點圖放大看更多許瑋甯照片👇👇👇

+ 16

而6月時，她挺孕肚獨自散步被目擊，當時目測已7個月左右，預產期約莫在秋季。許瑋甯分享慶生照，一張未露孕肚，另一張則穿著寬鬆，手臂則依舊纖細，狀態看起來狀相當不錯。

許瑋甯2023年奪得第58屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，榮升視后。（《她和她的她》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《她和她的她》劇照👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

吳念真拚寫「人間九」認「痛苦」 聽無「蛋雕」、「大奶微微」

60歲玉女一生未婚！患容貌焦慮症 拋淡出震撼彈

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】