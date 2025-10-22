《入青雲》如「仙俠版史密夫決戰史密妻」　打破純愛虐戀老土公式

國慶後，蓄勢待發的長劇市場也開始發力。



長期以來，古裝仙俠劇一直是國產劇獨有的特色品類，也是距離年輕觀眾最近的劇集類型。正因如此，它成為了過去平台押寶最多、爆款頻出的內容賽道。

《入青雲》開播宣傳圖（微博@入青雲官微）

然而，隨着同類題材的聚集湧現與創作模式的日趨固化，這一本應最具活力的類型，反而陷入了最為明顯的僵化，並在一定程度上影響了長劇整體的發展態勢。但這並不代表觀眾不再愛看仙俠劇。相反，在正視仙俠劇當前困境的基礎上，我們也應看到市場依然明確存在的需求，以及創作端正在發生的改變。近日，在優酷播出、由拾上影業旗下的拾伴影業製作的古裝仙俠劇《入青雲》，便是一個積極的嘗試。

首播之後，《入青雲》的鏡頭美學、人物設定以及演員與角色的契合度等方面，都引發了網友的熱烈討論。在這些熱搜話題的背後，更值得關注的，是《入青雲》為仙俠類型劇所注入的新活力。

用「套路」反套路

《入青雲》是一部尚未開播便已製造出「名場面」的劇集。正式播出前，劇方發布的「騙侶鬥愛」版預告中，男女主那句充滿拉扯感的台詞「全亂了」便吸引網友主動造梗。從這句成為熱梗的台詞中，便可一窺劇集氣質。男主紀伯宰（侯明昊 飾）與女主明意（盧昱曉 飾）之間，既非不染塵埃的純愛，也不同於虐戀糾纏的「恨海情天」，而是各懷心思的試探、步步為營的心理博弈。這也構成了《入青雲》的第一重觀看趣味，即男女主之間的雙向攻獵與極致拉扯。

劇集並未進行冗長的背景鋪陳，開場即大戰。在合虛六境的「青雲大會」上，極星淵罪囚出身的紀伯宰一舉擊敗堯光山太子明獻。為修復受損的靈脈，一直女扮男裝的明獻不得不恢復女兒身，化名明意，以侍女身份潛伏於紀伯宰身邊，暗中尋找解藥「黃粱夢」。

《入青雲》劇照（微博@入青雲官微）

這樣的處理帶來了雙重戲劇張力：一方面迅速構建起男女主之間對抗式的人物關係，帶有幾分「史密夫決戰史密妻」般的交鋒與暗流湧動；另一方面，也賦予雙方同等的人格能量。昔日戰神與新晉青雲鬥者，沒有一方佔據絕對的高位，「雙強」設定因而更具說服力。

人物關係決定了人物的互動方式，而人格能量則塑造着互動的情感張力。正是基於這兩點，劇集前期兩人之間那種互相試探、彼此算計的拉鋸才顯得格外帶感。紀伯宰與明意表面上是主僕，實則各懷心思、隨地大小演。不僅要在外人面前扮愛侶，還要在對方面前演真心。在你來我往中，每一份看似真心的流露都可能是精心設計的陷阱，每一次曖昧的靠近都暗含着試探的鋒芒。這種微妙的推拉感，比直白的甜寵敘事更耐人尋味。

與此同時，男女主的「互演」又通過視角差實現了敘事上的反轉。就像第一集中那場大火一樣：在紀伯宰看來，火是他為打斷二人關係進一步發展而放的；而在明意的視角中，這場火是從獸二十七（於垚 飾）所放，目的是為她製造尋找「黃粱夢」的機會。

雙方動機不同，手段卻意外一致。同一場戲因視角差異而呈現出多種解讀空間，在補全另一方視角後又能被品出新的意味。類似的錯位與反轉頻頻上演，不僅增強了故事的敘事密度，也有效打破了類型劇集的同質化。面對觀眾對古裝仙俠劇的審美疲勞，近年國產劇常見的解法是「反套路」，即讓劇中的人物充當替觀眾說話的人，通過解構傳統仙俠敘事來刷新故事觀感。而《入青雲》的解法卻是用「套路」來反套路，這是該劇在敘事範式上的突破。

「剝洋葱」式人物塑造

仙俠劇給觀眾造成審美疲勞的原因，除了故事情節的高度相似，還在於人設模板的雷同。高冷師尊、傻白甜女主、叛逆魔尊……幾乎每一個標籤出現，觀眾腦海中就會自動浮現出與之對應的熒屏形象。固定的人設模板往往伴隨着模式化的人物塑造方式，如「小人物逆襲」或是「高嶺之花被拉下神壇」，但無論是哪一種，大多都依賴於線性的敘事推進。

前文我們已經介紹過，《入青雲》中的人物，從開局就籠罩於層層偽裝之下，這也決定了劇集在角色刻畫方式上的不同：它並非平鋪直敘地展開成長，而是在主角層層掉馬的互動中，以「剝洋葱」的方式，逐步展現人物真實的內心世界。

身份的變化是「洋葱」的殼——以紀伯宰為例，從初登場橫空出世的青雲鬥者，到揹負復仇使命的沉淵罪奴，觀眾對人物的認知與明意的視角幾乎同步，需要在迷霧中不斷探尋他的過往與真實動機。這讓《入青雲》在仙俠底色之外，更增添了一種解謎的趣味感。

明意最初則活在「戰神」的光環與外界的期待之中，看似至高無上，實則只是被權力塑造的工具。這也是為什麼，在被君後要求離開堯光山時，她的第一反應是強調「我對您一定還有用」。

來到極星淵之後，從用計潛入無歸海，到與紀伯宰的每一次見招拆招，明意必須不斷調動自己的智謀與生存本能。也正是在這一過程中，人物的主體性得以真正建立。

內在的動機與情感是「洋葱」的核——在用計迫使後照公開認罪的過程中，紀伯宰對弱水、明意的利用是真的，但他想要幫助無辜仙靈的心也是真的。青雲之戰後，紀伯宰留下了明意已經損毀的法器。如果不是以侍女的身份待在紀伯宰身邊，明意或許永遠無從得知，紀伯宰此舉的目的不是為了多一個戰利品，而是為了有朝一日能將其歸還。

《入青雲》劇照（微博@入青雲官微）

這種高密度的人物轉變十分考驗創作者的功力：既要把情感鋪墊做足，又要將情緒轉折處理得真實可信。處理複雜情節與細膩情感，也正是長劇集的優勢與魅力所在。除了男女主之外，看似與世無爭的司徒嶺（余承恩 飾）和目前站隊含風君（胡耘豪 飾）的言笑（全伊倫 飾）等角色，也都隱藏在假面之下，人物真相有待後續的劇情揭曉。

「扶光仙境」新美學

仙俠劇最初能受到觀眾青睞，一大原因在於它能夠在架空的世界中，呈現現實中難以企及的視覺奇觀。然而，隨着同類題材中奇觀想象逐漸趨同，觀眾對仙俠作品的興趣也難免有所下降。因此，《入青雲》的第三重突破，便在於它全新的美學表達。

大至世界觀架構。不同於傳統仙俠劇中常見的人、魔、仙三界設定，《入青雲》從傳統神話中汲取靈感，將古典韻味與奇幻想象相融合，獨創出「六境」幻想世界。劇中目前已經出現的「福澤降世」「堯光山」「無歸海」等場景，畫面瑰麗、特效精良，以極具想象力的視聽語言，展現出中國山川地理的奇絕氣韻與華夏古老文明的深邃之美。

此外，《入青雲》作為拾上影業「扶光仙境」系列IP的首部作品，也進一步拓展了仙俠宇宙的敘事可能。「扶光仙境」系列囊括多部題材新穎、設定獨特的神話仙俠劇集。此前發布的概念海報中，「青雲翩躚繞坤靈，萬丈扶光縱九霄」的詩意畫面，已勾勒出這一IP的宏大美學基調。

小至人物造型。《入青雲》跳脱出以往仙俠劇中的極簡「喪葬風」，也未盲目跟風近年來盛行的繁複華麗路線，而是以中式古典美學為基底，巧妙融入Y2K風格的夢幻元素，形成獨具一格的「中式夢核」氣質。

因此我們可以看到，劇中人物造型在色彩搭配上極為豐富，卻並不顯雜亂，反而在色彩碰撞中營造出協調而靈動的視覺層次。具體到鏡頭語言的運用上，該劇的光影處理尤為細膩，無論是場景構建還是人物刻畫，處處可見匠心獨運的美學追求。尤其在女性角色的塑造中，多采用平視視角，注重捕捉其內心情感的流動，而非停留於表面的視覺符號。

《入青雲》劇照（微博＠入青雲官微）

故事看點、人物塑造與世界觀美學，這三重突破共同鑄就了《入青雲》所傳遞的「新仙感」。這不僅是仙俠劇類型的一次全面進階，更是對「觀眾為何依然需要仙俠長劇」這一命題的真誠回應。

創新未必要全盤顛覆，也可以靠在類型框架中注入鮮活的「人」的情感與審美巧思。當故事、人物與美學三者兼備，仙俠世界自會重拾其活力與吸引力，再度贏得觀眾的期待。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】