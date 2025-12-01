謝侑芯招魂法會影片瘋傳 經理人好友怒發聲：假新聞不是正式法會
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞的酒店猝逝，讓在場的歌手黃明志捲入命案中，而她的遺體直到法醫調查解剖驗屍結束後，11月26日才在當地火化，骨灰由家屬代表帶回台灣。
但近日網友則流傳一段疑似是謝侑芯法會的影片，對此，經紀人及好友都發聲駁斥。
11月29日有網友在IG曝光一段影片，內容是在一個法會現場，疑似是在進行招魂儀式，只見法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方，而且還詢問：
謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。
接著就擲筊立刻獲得一個聖筊，法師也繼續進行儀式，以「功德迴向」，為謝侑芯祈福。
這段影片曝光後，不少人以為是家屬為謝侑芯舉行的法會，11月30日經紀人在IG限動轉發影片畫面，並寫道：
各位有在關心侑芯的朋友們，這是假新聞，這並不是侑芯的正式法會。
另一邊好友謝薇安也在IG限動轉發，並質疑貼出影片的網友身分，還透露家屬只有舉辦親人才有參加的告別式，她們這些好友們都還在等待通知，「你辦那個東西是什麼？」
接著她也表示如果是粉絲要悼念「我相信侑芯不會說什麼」，但也呼籲外界不要說成是謝侑芯公開告別式，這會讓人誤會。
