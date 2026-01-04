上位小生主演新劇單集現身15秒零對白　粉絲投訴：戲份還沒男二多

內地奇幻仙俠劇《逍遙》由譚松韻、侯明昊領銜主演，加上有趙麗穎的加持，一播出就開出亮眼成績。



不過目前播至第26集，男主角侯明昊的戲份卻少得不可思議，甚至有粉絲拉表後發現，前5集的出場時間僅有女主角譚松韻的一半，第16集甚至僅現身15秒，一句台詞也沒有。

侯明昊（微博＠侯明昊）

侯明昊是近期人氣逐漸飆漲的新生代小生，長相帥氣的他演出《入青雲》，近期還有《逍遙》、《玉茗茶骨》兩部劇同時對打，他在《逍遙》中飾演男主角「妖王」紅燁，出場率卻不及女主角譚松韻，有粉絲計算侯明昊前5集實際的出場時數，發現加起來僅有76分鐘，而譚松韻則足足多了一倍，為151分鐘。

不只如此，第16集的整體劇情圍繞在女主角譚松韻以及男二汪鐸身上，侯明昊身為男主角，該集只露臉15秒，且沒有一句台詞，讓粉絲無法接受：

「男主戲份少的我以為是男配」

「感覺男主戲份還沒男二多嗎？離譜」



另外也有人認為角色的感情線發展過於突兀，角色個性變化缺乏足夠的鋪陳，是全劇最大硬傷。

