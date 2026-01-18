金曲歌后患柏金遜病　揭右半身已使不上力　感慨：真的要把握當下

台灣公視節目《誰來晚餐》第16季近期邀請到「金曲歌后」詹雅雯擔任來賓。



詹雅雯本次是第四度擔任神秘嘉賓，在受訪時便直言，這次對她來說意義很不一樣，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。

「金曲歌后」詹雅雯受訪談（FB@詹雅雯 Y.W）

《誰來晚餐》本週邀請到金曲獎最佳台語女歌手詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症（柏金遜症），右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。

面對這次拜訪的家庭，詹雅雯特別有感於對方能在低潮後把自己「拉起來」，並走向「真正正確的道路」，她感性說道：

這樣的努力真的需要掌聲鼓勵，也需要被看見。

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，還曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼：「怎麼可以不吃多一點！」立刻胃口大開盡情享用。

出道35年 詹雅雯鮮少陪家人

熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起自己35年的歌壇生涯，詹雅雯也說出心底話，她坦言一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動：

真的都要把握這個當下！

節目每週五晚間9點於公視頻道首播，「誰來晚餐」FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

