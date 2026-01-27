44歲女星8年情斷後竟變身戀愛導師　推介神書自述救翻另一對夫婦

現年44歲的李施嬅（Selena）早前宣佈與拍拖多年的星級健身教練車崇健再度分手，正式結束8年情。雖然兩人在內地真人騷《再見愛人5》的結局中一度選擇「下車」（意指願意給予對方機會），令外界誤以為二人復合成功，但最終他們坦承在現實中並未有走在一起。面對情傷，李施嬅未有自怨自艾，日前更在社交平台大方分享一本多年前購入的書籍，教導大家如何成為一位「好伴侶」。



李施嬅內地真人騷《再見愛人5》中屢次投訴車崇健。（《再見愛人5》影片截圖）

懶理復合傳聞積極過活

在《再見愛人5》節目中，李施嬅曾多次對鏡頭數落車崇健的種種問題，暴露了二人性格上的巨大差異與不合。當時已有大批網民勸喻她不要勉強復合，認為她一直在這段關係中委曲求全。雖然因為難捨多年的感情基礎，雙方曾在節目尾聲嘗試挽救，但最終理智戰勝感性，兩人決定分道揚鑣。

在《再見愛人5》大結局中，李施嬅一度選擇「下車」（意指願意給予對方機會），令外界誤以為二人復合成功。（微博@再見愛人5）

但最終兩人坦承在現實中最終並未有走在一起。（《再見愛人5》微博圖片）

回復單身後的李施嬅狀態大勇，並沒有沉溺於過去的失敗戀情。她近日在社媒上載了一段影片，向粉絲推介一本名為《The 5 Love Languages》（愛的五種語言）的書籍，並透露這本書是她十多年前為了學習「如何令對方覺得我愛佢」、立志成為一位更好的伴侶而特意購買的，足見她對經營關係的重視。

李施嬅近日在社媒上載了一段影片，向粉絲推介一本名為《The 5 Love Languages》（愛的五種語言）的書籍。（IG@selenaleelalee）

李施嬅透露這本書是她十多年前為了學習「如何令對方覺得我愛佢」、立志成為一位更好的伴侶而特意購買的。（IG@selenaleelalee）

她在片中化身戀愛導師，詳細解構書中歸納出的五種「愛的語言」。她指出，原來每個人接收愛及表達愛的方式都不盡相同，這五種語言包括：

身體的接觸：透過擁抱、親吻等肢體接觸來感受愛；

肯定的話語：喜歡聽到對方的甜言蜜語、讚賞或鼓勵；

服務的行動：透過對方為自己解決困難、處理生活瑣事來感受到被愛；

優質的時光：重視二人專注相處、有質素的陪伴時間；

接受禮物：在收到心意或禮物時會感到被重視。



李施嬅在片中化身戀愛導師，詳細解構書中歸納出的五種「愛的語言」，每個人接收愛及表達愛的方式亦都不盡相同。（IG@selenaleelalee）

贈書助節目夫婦挽救婚姻

李施嬅解釋，每個人對這五種語言的需求比重各異，若用錯了方式，對方未必能感受到你的愛。因此，書中附有測驗，讓讀者與伴侶能準確找出彼此最核心的「愛之語」，從而「對症下藥」。她更分享了一個成功例子，透露曾將此書推薦給《再見愛人5》中另一對瀕臨破裂的夫婦。對方在認真閱讀並做筆記後，彼此關係竟出現了顯著改善，令她倍感安慰。

李施嬅更分享了一個成功例子，透露曾將此書推薦給《再見愛人5》中另一對瀕臨破裂的夫婦。（IG@selenaleelalee）

對方在認真閱讀並做筆記後，彼此關係竟出現了顯著改善，令她倍感安慰。（IG@selenaleelalee）

影片最後，李施嬅寄語大家這套理論不僅適用於情侶，同樣適用於家人和朋友之間的相處。雖然她在片中隻字未提前度車崇健，但這種願意自我檢討、努力學習如何去愛的正面態度，獲得了無數網民激讚。亦有粉絲窩心留言，提醒她在努力成為好伴侶的同時，更要學識愛自己，祝福她早日遇到那位真正懂她「愛之語」的真命天子。