新加坡CEO與網紅女副總Grayce Tan被爆不倫 辦公室激戰再現活春宮

新加坡著名房地產公司PLB（PropertyLimBrothers）近日驚爆一宗震撼業界的桃色醜聞。該公司的共同創辦人兼CEO林煒傑，遭踢爆與公司戰略副總裁兼知名網紅Grayce Tan發生婚外情，兩人更懷疑在公司辦公室內有踰矩行為。隨著一段疑似現場偷拍的不雅影片在美國論壇Reddit流出並在新馬地區瘋傳，事件隨即引爆全網熱議。



辦公室流出春宮片

這段引爆輿論的不雅影片源自美國知名論壇Reddit。片段中，拍攝者的鏡頭一步步逼近走廊盡頭的一間辦公室，雖然房內掛以此黑色帷幕遮擋視線，但仍清晰錄下從內裡傳出的陣陣女性氣音與呻吟聲，尺度之大令人咋舌。隨後，影片捕捉到一名手持濕紙巾的男子，與另一名女子先後步出該辦公室。

被認出是CEO林煒傑與Grayce Tan

不雅影片在新馬地區瘋傳後，有眼尖的網民隨即發揮「神探」本色，透過身形與衣著，認出這對男女正是PLB的掌舵人林煒傑與美女高層Grayce Tan，令這段疑似「辦公室戀情」無所遁形。

內部信認「越界」 雙雙已婚爆不倫

醜聞如核彈般爆發後，網上流出一張疑似林煒傑發給公司全體員工的道歉信截圖。他在信中坦承責任，直言：「我犯下了個人錯誤，逾越了不該逾越的界線。」他表示將為自己帶來的風波負上全責，目前正與家人共同處理此事，並承諾在未來幾個月將生活重心回歸家庭，致力修復和保護受傷的家人。信中更預告了一項重大人事變動，他與Grayce Tan將雙雙請辭，離開一手創立及服務的公司，以示負責。

林煒傑與Grayce Tan「雙重出軌」

這宗醜聞之所以震驚全網，皆因兩位當事人均擁有家室，屬於「雙重出軌」。林煒傑與妻子育有4名子女，一直維持好爸爸形象；而Grayce Tan本身亦是擁有19萬粉絲的人氣網紅，已婚身分人盡皆知。

面對滔天輿論壓力，PLB公司方面採取了「火速割席」的危機處理手法，目前官網上關於兩人的簡介、照片及資料已被全數刪除，試圖將對公司品牌的損害減至最低。而女主角Grayce Tan的Instagram帳號亦已緊急轉為不公開的私密狀態，避避風頭。