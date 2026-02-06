女神蒙上眼｜影后辛芷蕾飾律師霸氣外露　馬德鐘偷食害鄭希怡流產

2026開年大劇來了！改編自作家金牙太太的同名小說，由威尼斯影后辛芷蕾、林雨申、鄭希怡、馬德鐘等人主演的全新都市律政陸劇《女神蒙上眼》講述長勝精英律師唐盈盈（辛芷蕾飾）與她的頂頭上司、行事深沈的律所合夥人康俊（林雨申飾），在一個個棘手的案件中交鋒與合作，從中探討人情與法理的衝突與平衡。該劇開播以來收視長虹，演員們一舉手一投足更輕易引發網民熱話！觀眾看完以下五大看點後，即可到Viu緊貼進度。



《女神蒙上眼》海報。（官方提供圖片）

1. 辛芷蕾影后加持 實力再昇華

憑電影《日掛中天》獲得威尼斯影展影后殊榮的辛芷蕾，實力向來備受肯定，今次她在《女神蒙上眼》飾演律師唐盈盈，其收放自如的演技，尤其在法庭戲中的氣場和細膩層次，成功塑造了一位不完美但真實、有成長弧光的職業女性，打破了傻白甜的大女主套路！

唐盈盈（辛芷蕾飾）。（官方提供圖片）

不少網友指辛芷蕾的個人氣質與角色高度契合，精準塑造了精英律師的專業氣場與複雜層次，無論是法庭上台詞鏗鏘、眼神冷冽，還是庭外用糖果替代香煙等場景，都展現了角色細膩一面。劇中辛芷蕾亦貢獻了極具張力的表演片段，例如她為閨蜜維權的關鍵法庭戲，短短13秒內切換了冷厲、痛心、輕蔑等多種複雜的眼神，被觀眾形容為「緊張到手心冒汗」、「一秒不敢快進」；至於在「伴娘猥褻案」中，她跳入水中救起意圖自殺的伴娘，展現了角色強硬外表下的同理心，均獲得觀眾好評，盡展影后之風。

不少網友指辛芷蕾的個人氣質與角色高度契合，精準塑造了精英律師的專業氣場與複雜層次。（官方提供圖片）

2. 鄭希怡港風加分 演活女強人

鄭希怡（Yumiko）在《女神蒙上眼》飾演律師樓資深合伙人戴佩琳，她專業能力突出、知人善任，卻因催生問題面臨各種家庭掙扎，後來終於懷上三胎，竟目擊丈夫齊文（馬德鐘飾）出軌，在第13集還遭到報復而受傷流產！有網友指她演活了現代女性的無奈和困境：「家庭事業難兼顧」、「Yumiko演技到位」、「離婚時眼底盡是淚惹人憐」！Yumiko也在社交平台表示：「真係好好睇！好鍾意戴佩琳呢個角色，獨立清醒！」她亦坦言是次演出是普通話現場收音，壓力非常大，不過普遍觀眾大讚她演出超水準，相信她可以放下心頭大石。

戴佩琳（鄭希怡飾）。（官方提供圖片）

除了演技升級外，Yumiko的港風造型也是亮點之一，她通過眼鏡和配飾等細節，塑造了非常符合角色的清冷、幹練且鬆弛的「老錢風」形象，部分觀眾更認為「比辛芷蕾看起來更像是女老闆」，造型與氣質廣受好評。

鄭希怡發文分享拍攝感受。（鄭希怡社媒）

3. 馬德鐘渣男演技 背孕妻偷食

「馬神」馬德鐘在劇中飾演戴佩琳丈夫齊文，這段豪門婚姻看似人人稱羨，然而戴佩琳滿心歡喜想和齊文分享懷孕喜訊時，卻在酒店撞破對方的出軌現場，不少網友為戴佩琳感到不值：「馬德鐘演的這個角色真是渣中之王」、「恨透了出軌的齊文」、「孕期撞破老公出軌現實又紮心」！即使後來齊文認錯跪低：「我愛的人是你，沒有任何附加條件，我只想再有一次機會」，最後戴佩琳仍狠心離開，齊文為此付上沉重代價。

齊文（馬德鐘飾）與戴佩琳（鄭希怡飾）。（官方提供圖片）

齊文（馬德鐘飾）背孕妻偷食。（官方提供圖片）

4. 單元形式 聚焦社會議題

劇集採用單元劇形式，案件涉及家暴、猥褻、職場壓迫、婚姻家庭等社會議題，引發觀眾深度思考，如高中教師張怡報案稱被企業家之子史力強暴，雙方律師在調查中發現，張怡對史力有好感且主動接近，而史力在酒後確有不當行為，揭示了「不完美受害者」的複雜性。

《女神蒙上眼》劇集採用單元劇形式，案件涉及家暴、猥褻、職場壓迫、婚姻家庭等社會議題，引發觀眾深度思考。（官方提供圖片）

5. 角色立體 描寫女性成長

《女神蒙上眼》不止於「大女主」，劇中多位女性角色如唐盈盈、助理林小雲、合夥人戴佩琳均展現了不同階段職業女性的掙扎與成長，強調女性互助；角色塑造得非常立體，亦因此得到了觀眾的喜愛。

唐盈盈（辛芷蕾飾）、戴佩琳（鄭希怡飾）。（官方提供圖片）