黑帷背後．劇評｜BBC經典《9號秘事》本土短劇化爆紅　劇情藏隱喻

2026年測評的第二部劇，我們選擇了昨日在B站首播的《九號秘事之黑帷背後》（下文簡稱《黑帷背後》）。雖然形式上是微短劇，在體量上接近「中劇」：每集在15—20分鐘。但在質感上，如同精品長劇。它改編自英國BBC經典IP《9號秘事》（Inside No. 9），由高臨陽、梁植、倪晶、王佳曦聯合執導並編劇，魏大勳、岳雲鵬、蔡文靜、張子賢、張儷、郎月婷等主演，採用單元結構。



英版《9號秘事》自2014年起在BBC播出，憑藉怪誕風格和高分口碑成為王牌劇集。中國版在保留原劇核心模式、風格的基礎上另起爐灶，進行了大膽的本土化創作。它的本土化創作完成度如何？我們將從數據分析、觀眾反饋、評家解讀幾個方面進行分析。

數據分析&觀眾反饋

《黑帷背後》全劇共7集，每集不到20分鐘，播出首日B站播放量突破250萬。從已播出的幾集來看，這部微短劇的質量放在國內還是比較佔優勢的，特別是對很少接觸英劇的觀眾，有眼前一亮的感覺。

+ 8

根據社交媒體上的反饋，觀眾比較熱衷於討論前兩集的隱喻。比較基礎的像劇中人名的諧音梗：秦勉實際上是勤勉、顏芝對應顏值、密碼是996等等。更有涉及階級、社會圈層的諸多進階討論：主角秦勉穿梭於多個房間之中，實際上是他的職場打拼實錄。

從熱血沸騰的青年人到滿身疲憊的中年人，既要往上爬，同時也要防止後來人超過自己。對於吃這一套的觀眾來說，給《黑帷背後》五星好評順理成章。

然而部分看過原版的觀眾對中國版卻不太買賬。雖然中國版的流暢度足夠令人看進去，但是犀利程度較原版相去甚遠。劇中呈現的隱喻相對直白。對於受過英劇、美劇等海外作品洗禮的觀眾來說，很多設定似曾相識，並無太大驚喜。還有一種質疑認為，《黑帷背後》講故事的模式更類似《黑鏡》系列。沒有學到原版的精髓，即便是與BBC的共研，也算是完全另起爐灶。

影評

「中劇」還可以這樣！

文：鐵皮小鼓

點開前謹慎期待。刷完前幾集，第一次那麼後悔自己謹慎。誰能想到，我們這次翻拍BBC的神劇，竟然成了！沒有一點偷懶復刻，也沒有一點自卑跟跑，而是照着《9號秘事》黑色+反轉+短篇的模式，拍出了相當有中國特色的現實批判「中劇」。

《黑帷背後》目前只更了前幾集，一共兩個單元故事，分別是黑色批判寓言《房間》和社會諷刺小品《錯位》。《房間》是典型的「闖關」懸疑敘事——主角不知為什麼就進入了一個「必須要進入下一個房間」的闖關生存遊戲。遊戲看似抽象，但在主角摸索規則、逐級解鎖的過程中，觀眾便會慢慢咂摸出味：這哪裏是遊戲，明明就是社會叢林寫真。階層的躍升、固化、循環，以及其中不能明言的「潛規則」都在其中了。

+ 4

《錯位》則是有點熟悉卻依然巧妙的都市攻心計。一場車庫保安搞鬼的荒誕敲詐，卻詐出了一對夫妻間的雙份出軌。全集場景都在地下車庫，但那種真實力度卻像在哪對貌合神離的小夫妻家裏安了監控一樣。

《黑帷背後》每集只有不到20分鐘，場景簡單、製作樸素、篇幅精悍，主演就是魏大勳、岳雲鵬、張儷幾個來回轉，每集再請幾個客串，沒有一點「燒錢」的面相。但它就是能憑藉反轉的腦洞、觀察的鋭度和批判的力度，讓人嘆一聲「過癮」。如果《黑帷背後》後續集數能保持水平並被成功續訂，「中劇」賽道的想象空間將得到極大拓展。

開年第一部「爆紅」的劇

文：時一（資深劇評人）

《9號秘事》的整體風格詭譎駭人，雖然很多單元故事偏黑色幽默，但底色都是悲劇，而且是令人後脊發涼的悲劇。另外，它嚴重依賴英國本土文化民俗，比如第一季中讓人毛骨悚然的「沙丁魚遊戲」，本是西方兒童傳統活動；還有根據西方社會普遍存在的流浪漢問題而生髮的驚悚案件，諸如此類。

（影視獨舌提供）

因此，對於《黑帷背後》的期待，集中在兩點：

它能不只是模仿原作的拍攝風格，而是吃透原作的內核嗎？

它能不生搬硬套，而是實現真正的本土化嗎？



目前雖然只播了數集，但我認為這兩個問題的答案都是肯定的。它是微短劇，但看第一個故事《房間》時，有一種看二十年前精品電視劇的爽感——真敢寫，真敢拍，它沒有指向任何人，但似乎把每個人都諷刺到了。

（短劇截圖）

故事從魏大勳飾演的一個普通男人的視角展開。他在一個伸手不見五指的昏暗房間醒來，莫名其妙就要進行房間通關，每一次通關的難度都比上一次略高點兒。等到第三個房間時，他衣食無憂，決定住下，卻被一個罵他「混吃等死」的聲音激勵，闖入下一關。在第四個房間，純靠自己努力，通關難度太大，於是他學着「前輩」的套路，通過捕獲第三個房間的人的努力，讓自己晉升。好不容易進入第五個房間，這裏已經住了幾個人。他們對主角的到來並不歡迎，並且正在思考如何調高通關難度——畢竟，房間裏資源有限，人數越多，每個人能刮分到的東西就越少。

看到這裏基本上就都懂了，主角所經歷的一切通關，就是看到這裏基本上就都懂了，主角所經歷的一切通關，就是普通人階層躍升的路徑。

他叫秦勉，真的勤勉。而其他人所代表的，還有顏值、聰敏、資歷。更諷刺的是，他被告知，自己來到這裏的方式是最累的，因為通關方式不止一條，前輩卻故意不說。最後，在階級重建時，他抓住「風口」，找到了一條隱秘捷徑，通向了最好最滿意的房間。而秦勉做的第一件事，就是封死入口，獨享所有資源。在這個房間裏，他應有盡有，舒坦自在。最重要的是，他可以看到每個房間的監控。秦勉本以為自己已經是掌握其他人命運的上帝視角，但當他意外發現自己的房間也有監控時，他破防了，打開最後一扇門，以為能再進入更高一級，卻一腳跌回原點。關於這個最高級的「監控」視角，網上有很多解讀，但我認為這個「監控」所代表的是天眼——人在做，天在看。

這個單元故事中真正讓人後脊發涼的不是設定，而是在此過程中階級的供養和上位者對後來者的打壓。

第二個故事《錯位》，相對輕快了很多。跟原版第一季第二集一樣，都是關於「賊」的故事。開頭以為是懸疑驚悚劇，最後發現是都市情感倫理劇，讓人忍俊不禁。

總之，在2026開年，《黑帷背後》值得一個「爆紅」。如果後續幾集能延續這個勢頭，開年神作沒跑了。

相關閱讀：短劇《打》以職業搏擊為主題成功跑出 巧妙善用豎屏特色拳拳到肉

+ 6

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】