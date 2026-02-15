單身即地獄5｜李省勳配對海后竟無下文　遊樂園密會長髮女遭斷正

韓國人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》2月10日終於在Netflix播出大結局。



一共有5對情侶配對成功，其中最引人關注的「海后」崔美娜秀周旋在眾多男嘉賓之間，頻頻放電，最終選擇情定李省勳。未料李省勳似乎在現實生活中另有所屬，韓國媒體追蹤後也發現兩人並沒有實際交往。

崔美娜秀、李省勳在《單身即地獄5》的完結篇中配對成功。（《單身即地獄5》節目截圖）

結局牽手拌嘴現實沒交往 男方遊樂園約會照流出

崔美娜秀、李省勳在《單身即地獄5》的完結篇中配對成功，當時男方在最終選擇時點名崔美娜秀，「我對她很有好感，她對我來說是很特別的存在，在這之後我想更深入瞭解她。不管妳在韓國還是在美國，我都會去找妳。」崔美娜秀用英文回應：

我無法想像跟其他人離開地獄島。除非是跟你，Sam。

節目來賓還認為李省勳感動到快要泛淚，而最終崔美娜秀也選擇了他，兩人配對成功後還立刻牽起手來拌嘴。未料12日網絡上流傳一張李省勳疑似跟另外一位長髮妹在遊樂園的照片，讓外界好奇他到底情定何處。

李省勳被拍到跟一位長髮女生出遊。（網上圖片）

韓媒證實雙方僅是朋友 製作人嘆嘉賓不願公開

韓媒《STAR NEWS》獨家消息指出，雖然崔美娜秀、李省勳在節目中配對成功，但結束拍攝後並未實際發展成戀人，現在雙方的關係僅止於「為彼此的生活加油打氣」，雙方仍會相互連絡、維持交情。

正好先前《單身即地獄5》的金在元PD受訪時曾抱怨，常有觀眾認為《單身即地獄》系列的「真實情侶」太少，他反駁：

第5季其實有很多真實情侶，只是牽扯到要不要公開戀愛的問題。演出嘉賓都會猶豫要不要公開戀愛，這點對我們製作團隊來說很可惜，講真的我也無法理解。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】