酒店大亨驚傳糖尿病離世　早前接手自台中「夜王」　接班人引關注

台中夜生活地標、中部最大酒店品牌「金錢豹」驚傳核心人物殞落！掌權逾20年的董事長王其俊，驚傳因糖尿病引發多重器官衰竭病逝。



這位一手將金錢豹推向巔峰的靈魂人物驟然離世，不僅令各界震驚，更讓這座「午夜帝國」的接班人選成為目前商界最關注的焦點。

王其俊多重器官衰竭病逝 接班人選引關注

據《ETtoday》報導，王其俊自2005年接手金錢豹經營，怎料因罹患糖尿病，被證實於2月26日不幸引發多重器官衰竭病逝。

金錢豹的傳奇始於創辦人袁昶平，早期打下江山後，袁昶平事業版圖橫跨教育、餐飲與房產。基於深厚的眷村情誼，袁昶平於2005年將金錢豹酒店的經營大權，交託給視如親兄弟的王其俊。

袁昶平（右）是金錢豹創辦人，有台中「夜王」之稱，之後由王其俊接手酒店。（藏格高中官網）

王其俊接手後始終秉持「戰戰兢兢」的態度，將金錢豹從單純的娛樂場所，轉型為中部最高檔、最具指標性的酒店品牌。

後事低調治喪 金錢豹接班布局成未知數

面對突如其來的噩耗，金錢豹集團證實王其俊董事長已平靜走完人生最後一程。目前集團內部正全力協助家屬處理後事，由於事發突然，關於外界最關心的「後王其俊時代」接班規劃，內部尚未定案。

【延伸閱讀】台灣資深男星「四哥」猝逝 兩日前曾嘆「交給老天爺」竟一語成讖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

吳中純癌逝！女兒淚崩揭最後遺願 梅聖旻「白髮暴瘦」近況曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】