人浮於愛劇情＋演員＋亮點｜邵雨薇情挑楊祐寧　醫院剪死屍手指甲

點開台劇《人浮於愛》前，以為是尋常都市男女離合交錯的愛情劇，然而看了頭兩集，無論故事走向還是叙事氣氛都偏向懸疑。



（以下內容或含劇透。）

首位出場的邵雨薇飾演富商情婦周曉琪，她在序幕中於醫院內鬼祟地剪掉一名死者的手指甲，整幕如恐怖片般彌漫着緊張不安。

台劇《人浮於愛》以為是尋常都市男女離合交錯的愛情劇，然而看了頭兩集，無論故事走向還是叙事氣氛都偏向懸疑。（《人浮於愛》劇照）

楊祐寧遭邵雨薇挑逗勾引做出熱烈回應：

隨着劇情展開，她總是帶着輕佻的假笑，夜半落街跑步，看診時偷走醫生的打火機，還特意跑進便利店偷東西。身為情婦的壓力，加上尚未細說的昔日創傷，叫她日常表現偏離常軌，身世滿是謎團。

頗具魅力的精神科醫生顧厚澤由楊祐寧飾演，明明屢遭邵雨薇挑逗勾引仍力保專業態度和距離，豈料第二集結束前毫無預警地做出熱烈回應，似乎背後也有難以抒解的困擾。簡嫚書飾演顧厚澤的女朋友范月姣，出身基層的她深感自卑，即使現在體面地經營診所，生活優悠，卻總因缺乏安全感而做事不按常理，不顧後果，更不時大吵大鬧，叫顧醫生不勝其擾。

除了這充滿張力與言行奇怪的一男二女，此劇還有另一條看來比較平實的劇情線。宋芸樺飾演諸事不順的OL潘心彤，母親重病，男友走路，工作也遭遇挫折，直至某次酒醉後遇上范少勳飾演的善良闊少辛毅夫，才在暗淡寂寞的生活中有了不一樣的光。回歸觀眾熟悉的都市愛情輕喜劇類型，看起來比較舒服，對角色情感的鋪陳也顯得更細緻。

《人浮於愛》改編自作家候文詠同名小說，一半懸疑誇張，另一半寫實輕鬆，兩種風格不時切換；五位主要演員各有魅力，兩組人馬互有關連卻又各有發展，不知道接下去會演變出甚麼花樣？喜歡台劇的朋友可自主時間煲劇，一探這群痴男怨女會有怎樣的結局。

