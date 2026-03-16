短劇《不一樣的她之糖衣》劇情＋亮點　文青的私奔之旅感覺清新

沒有太多懸念，橫屏短劇《不一樣的她之糖衣》（以下簡稱《糖衣》）在上線1天後便迅速攀升至雲合數據短劇霸屏榜第二位，並且市佔率與第一位十分接近，勢頭不容小覷。



在貓眼短劇熱度榜上，《糖衣》同樣表現亮眼，超越《太奶4》登上榜首。雖然橫屏和豎屏不好直接比較，但也是一種參考維度。而在騰訊視頻站內熱搜榜中，該劇緊跟在兩部新開播的長劇之後，歷史最高熱度甚至超過同期在播的《我的媽媽是校花》，顯示出不俗的市場關注度。

《不一樣的她之糖衣》劇照：

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這種熱度表現不難理解。一來，這是柯淳與余茵繼《好一個乖乖女》之後的二搭之作，自帶觀眾期待和話題基礎；二來，該劇改編自饒雪漫的同名小說，並由其親自操刀編劇。作為青春疼痛文學的代表人物，饒雪漫再次駕輕就熟地將細膩的情感描寫、鮮明的人物塑造、富有文藝感的敘事風格融入這部作品之中。

（以下內容或含劇透。）

《糖衣》講述了一段昔日戀人意外重逢的情感故事。女主角丁當（余茵 飾）在訂婚前一周，與初戀男友陳阿明（柯淳 飾）再度相遇，兩人約定展開一場為期一周的「私奔計劃」。然而，這場看似浪漫的出逃卻沒有表面看起來那麼簡單：陳阿明的創業團隊正在研發一款戀愛APP，他與丁當的重逢，似乎只是他的一場情感實驗。而看似被矇在鼓裏的丁當，也有着自己的隱秘計劃。

在敘事結構上，《糖衣》頗具巧思。這場「私奔之旅」同時是男女主角回溯初戀記憶的過程：青春回憶、現實糾葛與男主角公司的創業劇情三線並行，試圖在有限篇幅中構建出層次豐富的故事世界。

青春校園、破鏡重圓、男小三……甚至融入了當下熱門的AI概念。可以說，《糖衣》是饒雪漫式青春疼痛文學的一次全新升級：既保留了叛逆少女、救贖感、文藝氛圍等創作標籤，又在人物關係的張力、情感交鋒的尺度等方面，對豎屏短劇進行了適度借鑑，同時在主線中加入了懸疑元素以增強可看性。

但在完成度上，《糖衣》存在不少明顯短板。去除片頭片尾後，單集實際時長僅十分鐘左右。這樣的體量顯然難以支撐起較為複雜的情感線索和敘事層次。碎片化的剪輯雖然增強了懸念感，卻也造成了敘事節奏的斷裂。至少在已播出的前十集中，劇集更像是一段段拼接而成的MV合集，並且風格在文藝清新、懸疑氛圍與成人情感拉扯之間反覆橫跳。

《糖衣》能取得當前的熱度，一方面得益於「乖乖女CP」的號召力，另一方面也與當下劇集市場的類型空缺有關。不知道大家有沒有注意到，曾經風靡一時、捧紅過不少新人演員的青春劇，如今在長視頻平台上的存在感越來越弱。

在「馬太效應」日益加劇的長劇市場，創作資源愈發向頭部作品集中；而投資不高、又已在題材和敘事上讓觀眾產生審美疲勞的青春劇，逐漸與同質化嚴重的甜寵劇一道，成為首批被精簡的內容類型。本身就自帶「霸總文學」基因的甜寵劇，尚能在被短劇的敘事語法改造之後，實現類型轉型，與女頻現偶無縫對接。而注重氛圍感、情感節奏較慢的青春劇，卻天然與拼尺度、拼腦洞的豎屏短劇格格不入。近期熱度較高的豎屏短劇《一家三口在同班》，也是因為疊加了奇幻與輕喜元素，才得以從一眾作品中突圍。

從這個角度看，橫屏短劇或許將在未來一段時間內，成為青春劇的最佳載體。此前在短劇《彼岸燈塔》的測評中（短劇瞄上選秀藝人，徐夢潔《彼岸燈塔》登頂），我們曾提到，越來越多的「秀人」正與橫屏短劇實現「雙向奔赴」。而這類演員群體，本身就和青春劇有較高的適配度——在《糖衣》中飾演女主角未婚夫的甘望星，就曾參加過選秀節目《創造營2021》。

徐夢潔（微博＠徐夢潔）

此外，儘管青春劇在長視頻端的市場空間被不斷壓縮，但其受眾基礎始終穩定，像饒雪漫這樣專注於青春劇賽道的創作者，也在積極尋求新的表達載體。橫屏短劇承接了青春劇在長劇市場遭到擠壓後的創作需求，為這一類型提供了新的生存空間。

只是，曾經青春劇面臨的問題並沒有隨着載體的變化而消失。期待橫屏短劇能在發揮載體優勢的同時，在創作上也能帶來新的驚喜。

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