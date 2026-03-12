大馬國營電視台用AI生成MV捱轟　無厘頭變日系　人物如宮崎駿角色

儘管如今已經進入AI時代，網絡或現實世界中到處都可以看到人工智能的加工痕跡，但對於是否應該使用這項技術還是眾說紛紜。馬來西亞國營電視台RTM去年發布的一支MV最近再次引發關注，這段長達3分鐘的影片由於是使用AI生成，引起大量網民炮轟。



根據《TRP》報導，這段網傳的MV中可以看到滿滿的日系動畫風格，尤其充斥着神似宮崎駿動畫角色的人們。MV中也出現了超現實未來的吉隆坡，和爬滿藤蔓的雙峰塔等元素。不少人因此批評MV中的風格不統一，呈現的文化元素毫無邏輯可言，而這些都是使用AI過度所導致。

這段網傳的MV中可以看到滿滿的日系動畫風格，尤其充斥着神似宮崎駿動畫角色的人們。（X@beritartm）

這麼風格迥異的畫面竟然出現在同一個動畫片裡面：

也有人質疑為何當局不與本地動畫工作室合作：

「我們有 Les' Copaque、Monsta、Wau，難道他們不能找這些公司來製作動畫嗎？」

「風格極其不一致，這一刻是吉卜力風格，下一刻變成了3D，角色之間完全沒有連貫性，服裝也跟馬來西亞毫無關係」

「許多人民都不注重藝術，就算是AI歌曲都會覺得好聽，忽視藝術的社會終究會失去品味」

「歌曲不好聽，畫面也沒有靈魂，這就是AI的代價」

「非常不尊重有才華的人們，寧願依賴AI都不聘用我國人才」

「應該是沒有資金聘請動畫師」



此外，也有網友發現在其中一個場景中，一名動畫男子站在大花草屬旁邊合照，其實是AI化的牛津大學科學系副主任兼研究員Chris Thorogood博士，抨擊MV盜用他人的影像。也有人抨擊這類AI技術其實就是在剽竊真正的藝術成果，直接套用在生成結果中。

據悉，這支MV歌曲標題為《Cinta Negara, Selamanya》，由來自沙巴的創作歌手Stacy所演唱，由拿督Mokhzani Ismail作曲，Rafiza Rahman作詞。儘管歌曲沒有問題，但MV本身卻引發爭議。你會認同運用AI技術來創作嗎？

