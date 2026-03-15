西遊後傳真假大聖｜暗黑如《黑神話：悟空》　佛祖竟是最終Boss？

熱門漫劇千千萬，西遊背景佔一半。前有《斬仙台下，我震驚了諸神！》播放量破10億，如今又有《西遊後傳之真假大聖》（以下簡稱《真假大聖》）點燃市場。



截至2月25日，《真假大聖》的紅果熱度最高達到5015萬，一度登上紅果漫劇熱播榜榜首，抖音累計播放量近2億。這充分印證了觀眾對西遊IP的熱愛，今天獨舌短劇就對《真假大聖》進行一番拆解，分析這部漫劇的亮點和瑕疵。

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（以下內容或含劇透。）

基於「真假美猴王」的陰謀論二創

《真假大聖》的故事背景很「陰謀論」：當年「真假美猴王」中，被如來鎮壓的不是六耳獼猴，而是真正的孫悟空。被鎮壓五百年之後，孫悟空的一縷殘魂離開禁制，被菩提老祖重塑金身，改名「空無」，從此世間再無齊天大聖。孫悟空需要再度悟道，尋覓報仇的機會。

很明顯，這是基於《西遊記》經典橋段「真假美猴王」進行的二創，而且屬於「陰謀論」式的暗黑改編。從畫風來看，作品的水墨質感較強，黑金二色為主，顯得壓抑卻不失莊嚴，符合這種「黑神話」的基調。

六耳獼猴頂替孫悟空取經的說法，近年來頗為流行，有着一定的群眾基礎，而且十分契合漫劇的創作邏輯——孫悟空已經被如來累計鎮壓了一千年，他的復仇成了推動故事前進的發動機。孫悟空先是重返花果山，繼而前往龍宮拿回金箍棒，再和豬八戒相認，師兄弟並肩和六耳獼猴戰鬥……整個復仇的過程一環扣一環，直至迎來和靈山勢力的正面對決。

這種打怪升級的套路疊加復仇的主線，觀眾理解起來毫無壓力，同時劇情還在情緒上做文章，讓各路妖怪對孫悟空極盡羞辱之能事。從出場的第一組反派「車遲國三妖」到六耳獼猴，面對孫悟空都透着一股蔑視之感，這種「反派裝腔，主角打臉」的萬金油橋段，可以提供足夠的「爽感」，保證觀眾越看越上癮。

值得一提的是，《真假大聖》明顯屬於吃到了AI技術進步紅利的作品。像靈山的反派大陣、花果山、流沙河以及天庭等諸多大場面上，精細度有很大提升，而且場景氣勢十足。

騰雲駕霧的光影效果和法寶滿天飛的打鬥場面，都呈現得流暢自然。特別是重塑金身之後渾身白毛的孫悟空，儘管為了隱藏身份不能公開名號，但是在花果山群猴中，孫悟空仍是一眼就能看出來的主角。猴子再多，觀眾也不會錯認。

白毛孫悟空（《西遊後傳之真假大聖》截圖）

內容有新鮮感，但結局仍顯草率

《真假大聖》為漫劇觀眾提供了一些富有新鮮感的內容。

首先是大量借鑑網文，構建出穩定的神佛等級體系。中國傳統神話一直缺乏體系構建，直到《封神榜》才有意識地將各類神佛按實力劃分等級，形成體系。當代網文在《封神榜》的基礎上又進行了大量加工，杜撰了豐富的細節。比如實力等級，各路神佛中存在準聖、聖人等不同的級別，高位神佛對地位低者有碾壓。比如身份設定。菩提老祖是準提道人，釋迦牟尼實際上是多寶道人等等。這些源於網文的設定在網文圈內已經氾濫，但在漫劇裏並不多見，《真假大聖》直接拿來改編，對不少觀眾來說仍屬新鮮。

其次是圍繞兄弟情做文章。孫悟空先是和豬八戒師兄弟相認，並肩作戰，繼而兩人聯手拯救被困的沙僧，師兄弟三人最終直面靈山的如來，這種兄弟情的「燃點」渲染得比較到位。

還有就是孫悟空取經之前的結義兄弟。在《西遊記》中，齊天大聖在花果山和六位魔王結拜，以平天大聖牛魔王為首。到了《真假大聖》裏，這些孫悟空昔日的結義兄弟，成了看守沙僧的幫兇，雙方兵戎相見，令觀眾感到唏噓。

這些劇情為漫劇觀眾提供了新鮮感，可仔細推敲劇情，仍有若干瑕疵。

伏筆成閒筆，是比較遺憾的部分。故事開始時孫悟空的殘魂被地藏菩薩放出，當時地藏表示「靈山恩情已還」，這裏很明顯有所指涉，看起來有隱情。然而後續劇情完全沒有提及，空留伏筆，有浪費筆墨之嫌。

反派降智，直接損害了故事的品質。如來派人把沙僧關進了流沙河，卻放過了豬八戒。六耳獼猴頂替了孫悟空，卻將金箍棒鎖回龍宮，僅僅佈下幾道禁制而已。

這些情節還能勉強解釋為反派粗心大意，可結局就很難自圓其說。如來苦苦籌劃，蒐羅了大批手下，先後掉包孫悟空，困住沙和尚，還和唐僧撕破了臉，整個籌劃可謂煞費苦心。結果菩提老祖亮出身份，請來了師兄接引道人，直接就把如來壓制了。明明雙方都是聖人級別，實力不應該有太大差距。而且如來是束手就擒，完全沒有任何反抗，相比之前的多方佈置，堂堂靈山聖人，連困獸猶鬥都做不到。如此結局，太過兒戲。

這暴露了漫劇的一大短板：文本一旦脱離網文中的基本設定，原創情節的質量便直線下滑。面對如今格外需要「離場感」的觀眾，這恰是漫劇必須攻克的難題。

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