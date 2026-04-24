魔音女團｜倪嘉雯首試金髮造型變韓妹　嚇親家人：改咗行做夜場？

無綫真人騷《魔音女團》自籌備以來話題不斷，參賽者們為了突圍而出各出奇謀。近日人氣成員倪嘉雯（Carmen）竟大膽突破以往清純形象，將留了多年的深色長髮染成耀眼的金髮，造型一出隨即引起網民熱議，更有不少人直呼：「認唔出！直情係韓團成員！」

《魔音女團》成員今日現身電視城出席《唱錢》試音。（吳子生攝）

製作組提議「漂頭」 倪嘉雯零考慮即答應

倪嘉雯今日（24/4）現身電視城出席《唱錢》試音，接受《香港01》訪問時透露這次形象大轉變其實是製作組的構思。她坦言，當時製作組在討論每位成員適合的髮色時，提議她嘗試漂頭，沒想到她竟然「零考慮」即時答應。「其實我諗都冇諗過就話好，因為我成世人都未漂過頭，覺得呢個係一個好大嘅突破，想試下一啲未試過嘅嘢。」

倪嘉雯被網民封為「22歲韓妹」。（吳子生攝）

兩日馬拉松式漂染 髮量多到變「正常」

為了這把金髮，倪嘉雯付出了不少代價。她透露整個染髮過程堪稱「馬拉松」，前前後後足足花了兩天時間才完成。「因為我本身髮量好多，頭髮又偏粗，所以搽藥水同漂嘅時間要好耐，仲要重複漂咗好多次先上到色。」

雖然漂頭後髮質明顯變得乾草及容易斷裂，但倪嘉雯卻意外發現了一個「好處」，她自嘲道：「以前啲人成日話我髮量多得滯，而家漂完之後薄咗，啲人見到我都話我啲髮量終於變返『正常人』水平！」

倪嘉雯被網民封為「22歲韓妹」。（吳子生攝）

獲網民封為「22歲韓妹」

倪嘉雯的新造型不只讓粉絲驚喜，連家人也嚇了一跳。她憶述回家時，家人第一眼見到的反應是：「嘩！發生咩事？你係咪冇做TVB改咗行做夜場？」 場面搞笑。不過，新形象換來的評價幾乎是一面倒的好，倪嘉雯表示身邊的朋友都大讚她變得很年輕，甚至有朋友開玩笑說，配上韓式妝容後，她看起來就像22、23歲的韓團成員。