《天機試煉場》童弟子、道令、萬神是甚麼？帶你認識韓國巫師階級

懶人包｜從占卜預約到巫師術語說明，揭曉2026必追韓綜《天機試煉場》的韓國薩滿文化如何轉化為現代人的心靈療癒新趨勢。



Disney+原創競技實境節目《天機試煉場》集結全韓49位命理專家，展開橫跨神占巫師、四柱八字、塔羅、面相、姓名學等領域的頂尖對決。節目在開播前便引發關注，2026年2月11日開播後更是被網友評為「必追實境秀」、「2026最好看實境秀」。究竟《天機試煉場》為何爆紅？節目中時常出現的「童弟子」、「奶奶神」等詞彙又有什麼含意？本文帶你一探究竟。

《天機試煉場》雖已於2026年3月4日選出最終冠軍並劃下句點，一個月過去，仍維持台灣Disney+熱播節目第7名的亮眼成績。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近三個月(2026/1/15～2026/4/14)的相關網路討論，發現網友討論聚焦於多位節目中的人氣參賽者，如外型亮麗的年輕巫師「盧瑟妃」、唯一的足相師「金百文」等人。

《天機試煉場》中因外型亮麗熱度很高的年輕巫師「盧瑟妃」：

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節目播出後，許多台灣粉絲爭先恐後的預約人氣參賽者的占卜服務，期待透過職人之手撥開命運的迷霧。一名網友分享自己成功預約到參賽者盧瑟妃與梅花道令的占卜服務，興奮表示「怎麼辦好刺激！」並引來許多網友的羨慕評論「竟然是瑟妃！！一直都找不到要怎麼預約她」、「天啊，你怎麼那麼厲害」。

以分享電影、電視劇為主的YouTuber「Ki笑人生」也拍片分享自己委託參賽者天命道士的韓國算命初體驗心得，並直呼：「只能說見到本人和整個算命過程太酷了」。更有網友開玩笑表示：「是不是該做一個副業，幫台灣人預約韓國的塔羅、占卜、巫師然後附帶翻譯」，引發網友留言：「會不會出一個算命的旅遊團，感覺超有商機」。

《天機試煉場》的相關討論不只反映節目的驚人收視率與人氣，也反映了現代人在大量的生活與社會壓力下對心靈慰藉跟指引的需求。

有網友就表示：「這兩年確實心裡有很大的迷茫～希望可以指點我一些光芒」，在社群上引發共鳴。身處於高壓的現代生活中，我們總習慣在職場展現強悍、對家人報喜不報憂，甚至在社群媒體的精緻濾鏡下，強迫自己展示完美人生，卻任由真實情緒在心底腐爛。

但在《天機試煉場》中，巫師們赤裸地揭開一件件最私密的恐懼與過往，看似是直戳痛處的殘酷試煉，實則是一場集體的心理洗滌。當有人能替你道出那些難以啟齒的傷痕與痛楚，這種「被看見」的瞬間，往往是釋放壓力的開始。

「童弟子」是什麼？巫師稱號揭密

在《天機試煉場》中許多參賽者為薩滿巫師，他們的身分職稱通常也反映了修行階段。以人氣選手雪花為例，其自稱的「童弟子」意指資歷尚淺，或還無法獨立執業的新人巫師，但這不代表童弟子的法力一定不如資深巫師，相反的，雪花在節目中便憑藉傑出又穩定的表現一路過關斬將，挺進決賽。

《天機試煉場》中部分巫師階級：

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相對於童弟子，年輕男巫師常被稱作「道令」，如節目中的梅花、地宣道令；而受人景仰、信眾廣大且能通達萬神的高階巫師，則會被尊稱為「萬神」。這些稱號並非官方認證，而是仰賴巫師的實力與威信建立。

當巫師擔任人神溝通的橋樑時，常舞動五方旗、搖響鈴鐺或揮動扇子，並搭配占卜棒等法器進行儀式。透過這些傳統法器的引導，在占卜過程中將深奧的天機轉化為指引委託人的凡間語言。

巫師們口中的「爺爺神、奶奶神、童子神」是誰？

韓國薩滿文化在神靈觀念上與台灣道教大相徑庭，在《天機試煉場》中，參賽巫師們常提及的「爺爺神」與「奶奶神」，實則是指與巫師擁有深層聯繫的祖靈或地方守護靈，亦是其修行主神，多以長者姿態顯現。

當然，神靈的形象並不僅限於長輩，且不同形象的神靈有著截然不同的性格與能力。例如「童子神」擁有少年形象，通常代表著較純淨、靈敏的性格，以及更為直接的溝通特質；「將軍神」則展現威嚴的男性姿態，擁有守護生靈、抵禦邪靈侵害的強大能力。這些神明不只是信眾供奉的對象，更代表了不同維度的守護力量。

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「天機試煉場」近三個月網路熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月15日至4月14日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『天機試煉場』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)、作為本分析依據

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物



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