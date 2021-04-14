殺人魔有變態基因？韓劇揭5大恐怖社會議題　女童分屍案細思極恐

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-04-14 00:30

韓劇《Mouse窺探》上演至今被稱為「燒腦劇」的代表作品，筆者認為它不只是引發動腦找真兇，而是觸發觀眾動「心」好好思考幾個社會議題的本質。

由李昇基、李熙俊主演的韓劇《Mouse窺探》，在網路造成熱議「到底誰是連續殺人犯」？，這部犯罪嫌疑故事節奏緊湊、扣人心懸，最迷人之處是將韓國這些年幾件重大社會案件融入在劇情中，討論韓國幾個不斷爭論的議題，包括是否該廢除死刑、強姦犯再犯機率、墮胎法案以及深思人性與天生基因間是否有微妙聯繫。

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社會議題１：故事靈感來自女童分屍案 犯罪基因決定一切？

《Mouse》的編劇是寫過《神的禮物──14天》、《Black》等劇的崔蘭，她在受訪時就有提到這部創作靈感來自2017年震驚韓國社會的「仁川小學女童分屍案」，8歲女童遭到年僅17歲的金姓少女誘拐回家遇害，金女不只將女童勒斃還分屍，還將屍體分裝至垃圾袋棄屍在水塔、公共垃圾桶等地，部分屍塊還分送給女朋友。

這件案子之所以引起社會震驚，不只是未成年少女竟犯下這麼殘忍無道的犯罪，甚至毫無悔意，在鏡頭前冷漠的表情令社會嘩然，不過更令社會輿論群情激憤的是，金姓少女在法庭辯駁是天生缺少了鏡像神經元，這使她沒有同情心、罪惡感，無法感知她人的痛苦，因為「基因」才會犯下這宗殘忍命案，也因此法院最終判決金女20年刑期，受到輿論撻伐。

崔蘭將引起社會議論的「仁川小學女童分屍案」所探討的基因問題，帶入《Mouse》的劇情中，設定1995年醫學界就得出某種「變態殺人狂」基因存在，有這基因者會成為冷漠殘酷的殺人兇手，他們殺人沒有原因，只是從中尋找快感和成就感，缺乏正常感情的這些人會從殺人的過程中獲得滿足，並持續保持對殺人的狂熱。

社會議題２：若有變態基因 你是否支持墮胎？

編劇在這邊融入另一項韓國議論的社會議題「墮胎」，藉由當時醫學的這項研究，演出政府是否該篩查並且殺死這些帶有殺人狂基因的胎兒，帶出韓國最終因為韓國不能墮胎的倫理觀念，以及反墮胎主張的基因篩查也有1%錯誤機率的爭辯，最後這項議題並未實施。

不過，現實中的韓國在2019年4月該國憲法法院做出重大裁定，認為現行墮胎禁令及懲罰實施墮胎手術醫生條文，侵犯婦女自由選擇權利，均屬違憲，韓國政府須在2020年12月31日前修法，解除這項長達66年的墮胎禁令，不過，政府提出的墮胎修法版本只限孕婦懷孕24週內可以人工流產又引發爭議及討論。

1986年至1991年的華城連續殺人案，總共有10名女性遭到殺害，這宗震驚整個韓國社會的案件，多次被作為電影或電視劇的題材，像是《上流寄生族》導演奉俊昊的電影作品《殺人回憶》或是口碑佳的電視劇《解碼追兇》等，此案總計動員205萬人次的軍警，調查2萬1280名嫌犯，多年來還是一無所獲，直到2019年韓國國家科學搜查研究院從犯罪資料庫中，比對56歲男子李春在的DNA和當年連環殺人案當中第五、七和九宗案件兇手一致，最終在李春在承認犯行下才偵破此案，而當時已在牢中的李春在，是因另案姦殺妻妹被判無期徒刑。

社會議題３：華城連續殺人案的翻版 嚴肅探討韓國的實質廢死議題

此案還衍生案外案，華城連續殺人案的10個被害人中，有一個被當時警方認定是「模仿犯罪」，當時被當成罪犯者的尹成如總計坐了32年的冤獄，直到李春在承認犯行，並指該案也是他所為，經過重啟調查，發現相關事證都指向李春在，只是當時警方急於破案，以嚴刑逼供尹成如取得自白，導致尹成如坐了長達32年的冤獄。

《Mouse》同樣有連續殺人犯造成社會惶恐，在1990年間有個「人頭獵人」同樣殺害10人，最後追查到的殺人案韓敘俊，本身職業是腦科醫生，有個優越的幸福環境，但是為滿足內心刺激感追求，將多數是弱勢被害人殺害，韓敘俊最終遭到判決死刑，但是劇情直接來到20年後，韓敘俊卻持續在牢獄裡過活，這裡帶出另一個韓國社會爭辯的議題「廢死」。

韓國從1997年12月30日執行死刑至今，已經超過23年沒有執行過任何死刑，韓國雖然從未廢除死刑制度，但實際上已經是「準廢死」，根據韓國黨議員金尚勛去年質詢時援引韓國法務部的統計資料，韓國道2020年上半年共有56名待執行的死刑犯，若是像《Mouse》裡韓敘俊那樣，判死至今已超過23年的有10人以上，最長的是關在光州監獄的死刑犯，已過了27年未執行。

就像戲裡面的對白「這些犯人在獄中搞得像在度假，家屬卻是在悲傷中度過每一天」，每當韓國社會出現連續殺人或是惡性重大的案件時，民眾擁護「執行死刑」的聲浪就會再度翻高，被害人家屬也會成為受訪對象。韓國媒體有統計過，光是每年用於待執行死刑犯的餐費、醫療費、生活費、取暖費和醫療保險的費用，一人約要花費2400萬韓元（約16萬元港幣），認為浪費國民納稅錢，而且韓國這幾年不斷出現暴力殺人與分屍命案，政府應該要「亂世用重典」。

不過，以華城連續殺人案的案外案來說，如果當初被警方及媒體視為「兇殘至極」的冤獄者尹成如，當下輿論風氣驅使下遭到判死，恐怕含冤一輩子都無法平復，而真正的兇嫌李春在若因為姦殺妻妹而被判死槍決，華城案恐怕真相永遠石沉大海，10名死者恐怕永遠沒有人為她們伸冤，讓真正兇手受到制裁。

《Mouse》呈現出主張執行死刑與廢死的兩種聲音角力，彰顯的正是過去韓國就是有太多刑案是屈打成招，究竟韓國要朝哪個方向走，至少要重新建立人民對檢警辦案的信心，訂定更嚴謹的規範。

社會議題４：性侵重犯遭輕判 被害人遭遇誰來維護

《Mouse》在獵頭連續殺人案後，事隔20多年社會又出現連續殺人魔案，而證據都指向韓敘俊的小孩，因為該名小孩當時被檢測出也有變態殺人狂的基因，被專家認定有99%的機率成為和韓敘俊一樣的人頭獵人，與編劇當初得到啟發而寫此劇的「仁川國小女童分屍案」兇嫌，以此探討基因是否決定一切，甚至延展到人性是否本惡的深思與探討。

就目前的走向，劇情一再反轉再反轉，不僅狠狠打了我們多數人「先入為主」、「未審先判」的謬誤觀念一打巴掌，也在我們觀眾不斷挨巴掌重新推理的同時，靜下心來好好思考，對於任何社會議題，我們太過於用情緒思考，忘記探討問題本質，以至於如同劇中偵辦方向一樣，一致搞錯方向。

接下來的劇情預告，令女主角之一的吳奉伊年幼時身心受到「重創」的兇手就要出獄，而女主角得知兇手即將出獄是幾近崩潰，而出獄後的兇手看似又要接近女主角，成為此劇在抓連續殺人犯外，另一個掀起的波濤。

這個情節類似「素媛案」去年出獄的犯人趙斗淳，他在廁所用極其殘忍的手段強姦一個8歲幼童，最終卻只判處12年有期徒刑，並在去年出獄後，又住在被害者的附近，2020年11月韓國國會通過要求加強對電子腳鏈佩戴者監管的《保護收容法》，該法又被稱為「趙斗淳防治法」。

社會議題５：媒體嗜血只為收視率 觀眾易陷「未審先判」

很好奇《Mouse》編劇會如何詮釋並讓觀眾思考這件事的本質問題，而後面有關於「基因是否決定一切」，編劇又會怎樣引領大家藉由緊張刺激的偵兇過程，引領觀眾發掘真相，此真相也不是如同戲裡媒體直播只為炒熱點閱的商業賣點，而是好好深思，韓國這些重大社會議題，不要只看熱鬧，只看片面資訊，好好思考該怎麼走。

其實，這些韓國社會議題不斷有爭議，到底該怎麼走，我們需要的也不是實驗的「mouse」，也不是只有窺探這些社會案件的旁觀者，而是正視自己內心，找出問題本質。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：洪敏隆，原文：韓劇《Mouse窺探》殺人魔真有變態基因？看韓國廢死、墮胎議題】