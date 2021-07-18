盛舞者｜決賽Odi有卡文《造星III》影子　ANISHA完美表現封總冠軍

TVB跳舞節目《盛舞者》今晚（15日）進行決賽，由麥秋成、王君馨及狄以達三位導師先聲奪人在開場跳唱。今集終於入錄影廠進行比賽，分成上、下半場比賽，首輪環節以個人編舞環節比賽。其中Odi以埃及風上陣，風格有Bingo隊友卡文在《全民造星III》20強比賽的影子，雖然Odi獲Sunny Wong讚「我覺得你係女王。」不過她最終只排第7。而ANISHA在此環節獲讚「完美表現」排第一，MONKEY J排第二。

個人表演項目排第7（節目截圖）

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第二環節由多位參賽者以freestyle battle形式搶六，首先贏得6分的參賽者會拿下這環節。最後ANISHA、MONKEY J及孖8同分，三人再次比賽之後由MONKEY J勝出。經過計分之後，員ANISHA以總分350成為總冠軍，亞軍及季軍是MONKEY J及孖8。