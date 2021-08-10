七公主｜黃翠如徒弟李豪入行14年都做閒角　曾靠股票贏幾廿萬

《七公主》乘著香港劍擊隊在奧運有好成績之際，打著劍擊的旗號搶先播出，雖然第一集完全未見有任何關於劍擊的元素，但節奏明快，好有傳統TVB劇情的套路，相信會挽回近來跌了不少的收視。首集主要講述黃翠如（飾顧靈珊）的法律故事，尾段成功將她和林夏薇（飾顧語嫣）拉上關係，製造一個小小的追看位。

黃翠如第一集就有香艷場面。（劇照）

不過，首集最深刻的不是黃翠如的冷漠，不過高海寧（飾顧青桐）的奔放，也不是林夏薇的悲情演技，而是飾演黃翠如徒弟Roy的李豪，在劇中抵死搞笑，得到不少觀眾留意。

李豪（圖右）飾演的徒弟仔幾搶鏡。（劇照）

李豪在2007年參加第3屆《香港先生選舉》而入行，當年得到「最具人氣香港先生大獎」後加入藝訓班，自此展開其拍劇之途。今年32歲的他入行已經14年，一直都留在TVB，但大多都是閒角，比較令人印象深刻的是在2012年劇集《4 in Love》中飾演變性人李穎欣（Annie）一角，當時李豪與蔡淇俊扮夫婦，更有接吻戲，李豪自己都覺得這角色最難忘，他曾接受訪問時說：「錫嗰下真係好大鑊㗎，我完全冇辦法想像要錫落去，但監製（戚其義）在場，佢話為求真實感，不如真係錫落去啦，劇本只係寫錫面，我同阿俊又唔想阻人收工，就快啲拍，一take過，拍完都冇潄口，因為仲有嘢拍，之後都唔記得咗。」

李豪與蔡淇俊鍚鍚一幕。（劇集截圖）

在《4 in Love》演變性人、在《幕後玩家》演「娘娘腔」、在《東西宮略》演太監小六、在《心戰》演男妓，李豪不時都會有挑戰性的角色，他指：「監製揾我都係因為個樣似女仔，講嘢又陰聲細氣，以前都成日做呢啲角色，太監、乸型啦，其實呢啲角色幾嘥energy，幾難做㗎，因為同現實嘅我兩回事，但冇辦法喇，我如果做得差又俾人話唔似，做得好啲人又話你係基，其實都幾茅盾㗎，但橫掂都做基，我就覺得不如基到盡啦。」

在《幕後玩家》演「娘娘腔」角色。（劇集截圖）

在TVB多年，一直都是閒角，雖然劇量不少，但依然要諗生計，不同其他藝人找兼職，李豪的搵錢工具是股票，幾年前他說過：「爸爸媽媽以前從事呢個行業，所以自細都識啲，試過輸幾廿萬，又試過嬴幾廿萬，以前唔夠經驗，試過開緊工，唔記得放而輸錢。」未知現在是否已成為TVB股神呢？

李豪手臂幾大隻。（IG@leeholeolee）

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